一般社団法人「全日本学生遊技連盟(略称:学遊連)」が主催する学生向けパチンコ・パチスロ大会「PS:JAPAN2025 決勝大会」が、2月23日から25日にかけて神奈川・横浜ベイタワーで開催。本記事では、24日に行われた「クイズ決勝大会」の模様をレポートする。

予選を突破した5チーム「クイズ決勝大会」へ

「PS:JAPAN」は、学生を対象としたパチンコ・パチスロの全国大会。「地方予選」「全国オンライン予選」「みんパチ・スロサミ特別予選」の3つを勝ち抜いた50チーム総勢100名が各競技で競い合い、総合優勝を目指す。決勝では総額777万円の奨学金が用意されている。

23日には、制限時間30秒で紙コップに指定された物を詰め込む「第一競技」、抽選機を使った完全運勝負の「第二競技」を実施。二日目となる24日には、パチンコ・パチスロによる出玉勝負の「第三・第四競技」などが行われた。

今回の「クイズ決勝大会」には、全国オンライン予選を突破した「PS Revengers」「おつかれ」「すべてがKになる」「パチモリーナ」「中段チェリー難民」の5チームが出場。

問題はパチンコ・パチスロに関するマニアックな内容が中心だ。たとえば、「『e 新世紀エヴァンゲリオン ～はじまりの記憶～』で奇数日のみ発生する全回転リーチ演出として正しいものは?」(正解:レイ全回転)、「『L アズールレーン THE ANIMATION』のレアキューブモードで、レアキューブ目Bにならない1枚役は?」(正解:1枚役H)、「『Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2』AT終了画面でディスプレイ背景が出現した際の設定示唆は?」(正解:設定6濃厚)など、コアな知識を問う出題が続いた。

さらに、「音」や「BGM」に関するリスニング問題も登場。『スマスロ ゴッドイーター リザレクション』の遊技中BGMを逆再生した音源を当てるという難問まで出題された。客席で観戦する学生からも「これは難しい」「そんな設定があるとは知らなかった」といった声が上がり、会場は大いに盛り上がった。

全20問を終え、優勝したのは8ポイントを獲得したチーム「おつかれ」。2名は「4月からメーカーの開発職に就くのでうれしいです」「新社会人になるので貯金に回したいです」とよろこびを語り、クイズ決勝大会は幕を閉じた。