日本が世界に誇る食文化、ラーメン。今や海外でも大人気ですが、アメリカではまだ「ラーメン＝簡単なスナック」というイメージを持つ人も少なくないのだそうです。そんな中、日米の文化の違いやアットホームな日常を配信する人気YouTubeチャンネル「Paradi Show」の動画が反響を呼んでいます。

絶品ラーメンなのにGoogle評価が……？

きっかけは、投稿者のゆうこさんと夫のビルさんが、日本のあるラーメン店を訪れたときのこと。二人はそのおいしさに感動したのですが……ビルさんは、あることに気がつき首をかしげます。

ラーメンを堪能するビルさん

これほどまでに美味しいにもかかわらず、Googleマップでの評価が「3.9」と4を下回っていたのです。「なんでこれが星3.9なんだろう？」。ここでビルさんの探求心に火がつきました。

実際のGoogleマップの評価はなぜか低い

なぜか低い評価に首をかしげます

そこで、アメリカから来日していた姉のジーナさんにも食べてもらうことになりました。ジーナさんはこれまで、インスタントラーメンしか食べたことがないということで、日本のラーメンを味わってもらおうというわけです。

来日した姉のジーナさんご家族

日米のラーメン事情の違いを語るビルさん

ほっこり日本語レッスン

ラーメン店に再訪する日の朝、ほほえましい出来事が起こります。日本の文化や言葉に興味を持ち始めたジーナさんの息子・クレイくんに向けて、ゆうこさんたちによる即席の「日本語勉強会」が開かれたのです。

教える言葉のチョイスもユニーク。「やばい」といった便利（？）なフレーズや、買った本を読まずに置いておく「積読」（つんどく）といったマニアックな日本語などが飛び交います。「ヤバい」はたしかに役に立つんですよね……。

いざ実食！日本のラーメンのお味は？

いよいよジーナさんを車に乗せ、ラーメン店へ出発。車内では、豚骨や味噌といったラーメンの種類の違いについて語り合います。一方で、アメリカにはない「麺をすする」という日本の食事マナーに対し、ジーナさんが少し不安そうな表情を見せる場面もありました。

車内では麺の食べ方の話題に

ついに念願のラーメン店に到着！ スープを一口飲み、麺をすすったジーナさんの口からは、「おいしいね」という絶賛が飛び出しました。特にチャーシューと麺の美味しさに、すっかり夢中になった様子です。とっても満足のいく食事体験になったようですね。

投稿には、「今度行ったら食べてみたいと思います」「確かにこのお店は4.2でもいい」「まぜそば食べてみてください」などのコメントが寄せられていました。