アメリカ人が、初めて日本の飲食店やスーパーマーケットに行ってみたら……どんな反応を見せるのか? ある動画がYouTubeで50万回以上再生されるなど人気を集めています。

投稿者は、ビルさん・ゆうこさんご夫婦のYouTubeチャンネル「Paradi Show」。今回は、ビルさんの姉であるジーナさん、そしてその子どものクレイ君の初来日の様子を紹介しました。

もともと日本に来ることが不安だったというジーナさんですが、売られている商品は気になっていたようです。SNSでコンビニのフルーツサンドを見て「これ食べたいのよ! 」と大興奮していますね。

コンビニのフルーツサンドを見てアゲアゲのジーナさん

まずはコメダ珈琲へ

まずは、2人をカフェチェーンの「コメダ珈琲」に連れていき、朝食を食べることにしました。なんとビルさんは、「これを食べたら、もう天国の気分を味わえる」というほどコメダの「小倉トースト」が大好きなのだそうです。ジーナさんとクレイ君は、どうでしょうか?

熱いおしぼりに驚く2人

出てきた小倉トーストを食べてみたら……クレイ君、大いに気に入ったようです。ジーナさんも「この作り方が知りたいわ」とパクパク食べていますね。よかった～。あの甘じょっぱい味わいの美味しさは世界共通だったか!

スーパーマーケットで大興奮

さて、続いてはスーパーマーケットでお買い物です。ジーナさん、これが楽しみだったようでめちゃくちゃ気合入ってます。

日本ならではの食材の他、今アメリカは物価高ということもあり、お値段の安さも魅力に感じているようです。「アメリカで買うと2本で7ドルするの」というジュースが4本入りで2ドルと聞いて、驚きを隠せません。

一方で、日本のフルーツ類は、さすがに高く感じた様子です。ぶどうひと房が「40ドル」と聞いて、「高っ!」と驚くジーナさん。ビルさんに「40ドルだって!」と報告していました。

また、お目当ての調味料を発見したジーナさん。そう、日本人も大好きなめんつゆです。「そうめんスープ!」と言いながら2本カゴにinします。

そして、鮮魚コーナーでは大好きなとびっこを探します。以前ビルさんからとびっこの写真が送られてきたジーナさんは、ネット通販でとびっこを購入したのですが、なんと61ドル(約9,000円)もしたのだとか。

とびっこを発見したかと思い「私のとびっこちゃん」と喜んだものの、それは明太子でした……。結局とびっこはこのお店では売られていなかったそうです。

そして娘さんたちから頼まれたというラーメンコーナーへ。「スーツケースに入る分全部買いたいの」というほどの気合いの入りようで、ビルさんのオススメの日清「ラ王」を全種類カゴに入れます。

大量の袋ラーメンを買い込んでますね

ドリンクコーナーでジーナさんの目についたのは、パックに入ったカフェオレ。コーンスープやリプトンのミルクティーなど、牛乳を使ったドリンクがパックで売られているのは初めて見たそうです。

100円ショップに後日また来ることに……

そして、ジーナさんがどうしても行きたかったという「100円ショップ」に。SNSで見かけたというボディタオルが気になっているよう……と思ったら、大量に買い込んでますね! 結局、後日また100円ショップに来ることになりました。気に入ってもらえたようでなにより。

とっても気に入った様子です

そして最後、焼肉を食べて、大満足の1日が終わりを迎えたのでした。またぜひ日本に遊びに来てくださいね！

投稿には、「ジーナさんとクレイくんが喜んでくれて、私もうれしい」「改めて、日本の素晴らしい部分を感じることができますね」など多くの称賛が寄せられていました。