ららぽーと横浜は3月14日～4月19日、開業19周年を記念し、今年50周年を迎える人気キャラクター「OSAMU GOODS」とのコラボレーションイベント開催する。

「OSAMU GOODS(オサムグッズ)」は、イラストレーター・原田治氏によってイギリスの童歌「 MOTHER GOOSE(マザーグース)」をモチーフとして誕生したキャラクターシリーズ。期間中は、館内にてさまざまなイベントを実施する。

「OSAMU GOODS スタンプラリー」は、館内4箇所を巡るスタンプラリー。カードをデコレーションし、自分だけのオリジナルカードを作ることができる。各スポットには記念撮影ができるパネルやデコレーション用アイテムも備える。

OSAMU GOODS スタンプラリー

館内対象店舗にて1会計3,000円以上購入のレシートを1F &mallデスクへ持参すると、オリジナルバネ口ポーチをプレゼント。日程により第1弾と第2弾でデザインが変わる。

オリジナルバネ口ポーチ

期間中、「&mall」や「三井アウトレットパークオンライン」で注文した商品を、1F &mallデスクにて受け取ると、先着500名にコラボデザインの限定オリジナルステッカーをプレゼントする。

オリジナルステッカーをプレゼント

3月27日～4月19日まで、1Fノースコートに期間限定の「OSAMU GOODS STORE」がオープンする。

同時開催の「19周年記念ショップ特典」では、限定商品やプライスダウンなどお得なキャンペーンも展開する。

(c)Osamu Harada/Koji Honpo