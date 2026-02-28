三井不動産が運営する「ららぽーと和泉」(大阪府和泉市)は開業以来2度目となるリニューアルを実施し、3月26日から順次オープンする。

フードコート エントランスゾーン

今回のリニューアルでは、関西初出店かつ新業態の「アディダス ストア by ABC-MART」など、関西初出店1店舗、大阪初出店2店舗を含む新規・改装 計30店舗が順次オープンする。

3階のフードコートは、名称を「FOOD PARK」と改称し、大幅リニューアルを行う。中央エリアにはBOX席を導入するほか、フードコート奥の「こもれびガーデン」には子ども向けアニメが放映されるモニターを設置。家族でゆったり過ごせる空間に刷新する。

こもれびガーデン

フードコートでは、地域に根差した商業施設の取り組みとして、和泉市の文化的資産や産業を取り入れる。エントランスゾーンのラウンドテーブルでは、"いずもく"で和泉市の輪郭をかたどった積層パネルとサインを設置し、中央エリアのカウンター席の衝立には、色鮮やかな"和泉木綿"と"いずみガラス"を使用する。

2階には、芝生の山をイメージした開放的な子ども向け遊び場「こもれびHILL」を開設し、既存「こもれびHOUSE」には、小さな子どもが安心して遊べるマットエリアを新設した。

こもれびHILL

各フロアのベビールームもリニューアルする。和泉市の風土を取り入れたデザインに変更するほか、ベビーカーで使いやすいおむつ台やお着替えがしやすい着替え台、授乳イス・授乳ソファに一新する。