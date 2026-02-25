三井不動産商業マネジメントは、3月9日の「裏グミの日」に合わせ、日本グミ協会とコラボレーションしたイベント「グミパ 2026 in OSAKA」を、ららぽーと堺(3月7日・8日)と、ららぽーと門真・三井アウトレットパーク 大阪門真(3月14日・15日)で開催する。

グミパ 2026 in OSAKA

注目の企画は、20種類以上のグミを自由にカップに詰められる「グミ放題」(参加費300円)。事前に予約サイト「アソビュー」での申し込みが必要となる。

会場には、明治やUHA味覚糖、カンロといった大手メーカーの出展ブースも登場する。重量当てチャレンジや輪投げ、サンプリングなどの体験型コンテンツを用意しており、お気に入りの「推しグミ」を探すことができる。

大手メーカーがブースを出展

各施設では独自企画も展開する。ららぽーと堺では3月7日、日本グミ協会名誉会員でクリエイターのひまひまさんによるトークイベントと福グミ撒きを行う。

3月7日・8日にはキャラクター「UHA坊や」とのグリーティング、館内を巡るキーワードラリーを実施する。

UHA坊やとのグリーティングも実施

ららぽーと門真・三井アウトレットパーク 大阪門真では、47都道府県のご当地グミが当たるルーレットを開催。3月14日には、HARIBOのゴールドベアとのグリーティングを予定している。

全国ご当地グミルーレット

抽選でグミ39個の詰め合わせが当たるSNSキャンペーンを実施する。