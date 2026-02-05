東京ドームスポーツは3月30日、総合型フィットネスクラブ「フィットネスクラブ東京ドーム ららぽーと柏の葉」を、ららぽーと柏の葉4階に開業する。プールは4月27日にオープン予定。

フィットネスクラブ東京ドーム ららぽーと柏の葉

施設は約3,400㎡の広さを誇り、プール、ジム、スタジオ、シミュレーションゴルフ、浴室、サウナ、飲食やデスクワークができるラウンジなどを完備する。全世代が目的に合わせて楽しめるよう、運動とサードプレイスが融合した空間を提供する。

25mプール(4月27日にオープン予定)では、人気のSUPヨガやアクアビクスなどのアクアプログラムも実施する。

全7レーンの25mプール

ジムは約450㎡のゆとりある空間で、シームレスな6つのトレーニングエリアが広がる。3つのスタジオでは週160本以上のプログラムを実施する。

ゴルフスクールは成人、ジュニアともにTEAM KAMEPRO所属インストラクターがスイング解析機を活用して指導する。

そのほかのスクールも充実。スイミングでは、最新AI技術を活用したスイミングスクール、スタジオでは、ダンスや空手などのキッズ向けスクールを開講する。

登録料は3,300円、フィットネス会員(レギュラー会員)月会費は1万3,500円。2月4日～5月13日まで、登録料や初月会費が無料になる入会キャンペーンを実施する。