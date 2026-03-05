ららぽーと磐田は3月7日～4月5日、春の新生活シーズンに向けた体験型イベント「Beauty＆Wellness Festival in ららぽーと磐田」を開催する。

Beauty＆Wellness Festival in ららぽーと磐田

同イベントは、ファッション、ビューティ、食という3つの領域を横断し、来館者が自分磨きを楽しみながら"新しい自分"と出会うきっかけを提供することを目的に実施する。

目玉企画のひとつが、3月20日に行われる人気クリエイター・いよちゃんによるトークショー。当日は男性キャラクター「いよひろ」とモデルキャラクター「いよちゃん」という2つの世界観を切り替える二部構成で実施し、日頃意識している美容や健康習慣、愛用コスメの紹介、さらには当日の春ファッションや衣装のこだわりについて語る。

いよちゃんトークショーイベント

館内にはAIカメラを活用したファッション診断ディスプレイ「タブレット版 PLUS MIRROR」を設置。約2分でパーソナルカラーやフェイスタイプを診断でき、その結果を提示すると館内のアパレル・コスメ店舗で使えるクーポンを進呈する。これに連動し、診断結果に応じた最新スタイルを提案するVMDコーナーも展開する。

ファッション診断ディスプレイ「タブレット版 PLUS MIRROR」

美容と健康を追求する体験型コンテンツも充実。ReFa、COVERMARK、MARY QUANTといった人気ブランドのポップアップショップが館内各所に登場し、セルフケアを気軽に体験できる。

ブランド催事

3月16日にはヤクルトが美容教室を開催。市販されていない限定化粧品「ラクトデュウ」を試せるほか、ハンドマッサージや肌測定を無料で体験できる。

ヤクルト美容教室

期間中は約75店舗が参加する「スプリングリフレッシュセール」も開催し、ファッションや雑貨、暮らしを整えるグッズまで多彩な商品が並ぶ。