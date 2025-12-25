日本ケンタッキー・フライド・チキンは2026年1月5日、「ケンタランチ」の新たなセットメニューとして、「チキンフィレバーガーコンビ」と「和風チキンカツバーガーコンビ」(いずれも550円)を全国のKFC店舗で発売する。

平日も土日も楽しめるケンタランチは、毎日10時から15時のランチタイム限定で販売している。今回、新たな価格帯となるセットメニューとして2つの「550(ゴーゴー)コンビ」が新登場する。バーガーに「ポテト(S)」が付いて、それぞれ550円というおトクな価格で楽しめる。なお、この550コンビは、今後ケンタランチの定番ラインアップとして継続的に提供される。

チキンフィレバーガーは11種類のハーブ&スパイスで味付けしたジューシーなチキンフィレに、シャキシャキのレタスとオリーブオイル入りマヨソースを合わせた王道の味わい。

一方、"和カツ"の愛称で親しまれる和風チキンカツバーガーは、ボリューム満点のチキンカツに、醤油風味のてりやきソース、特製マヨソース、千切りキャベツを組み合わせた、食べごたえのある和風テイストが特徴。どちらのバーガーとも相性が良い、やや太めにカットした、やわらかくホクホクとした食感が魅力のフライドポテトが付いてくる。