その“かゆみ”は、ただの肌荒れではなかった――。3日に放送される日本テレビ系バラエティ番組『ザ！世界仰天ニュース』(毎週火曜21:00～)では、「衝撃のアレルギー」を特集する。

VTRに登場するのは、人気バンド・ヤバイTシャツ屋さんのメンバー・ありぼぼを襲った耐えられないかゆみと全身に広がる湿疹の体験。その症状は、ある色を身に着けた時にあらわれたという。

ほかにも、若い医師を襲った毎回同じ時間同じ場所で起きる腹痛の事例を紹介。血液検査では特定できない極めて稀なアレルギーとは。

スタジオでは、事前に検査した松島聡とゲストのアレルギー検査結果を発表。“アレルギーを知り尽くす”狩野英孝がコーナーの進行を担当する。

「花粉やハウスダスト、甲殻類、イカとタコ」など自覚するアレルギーが多いリョウガ(超特急)。その結果で、ある動物に関する要注意ポイントが判明する。また、「花粉と猫」に自覚症状があった松田好花は、ある食べ物の数値が高く「確かに! 口の周りがかゆくなる…」と動揺する。

次に「生たまねぎ、小麦粉、貝類」などの症状を語る柄本佑は、立ち上がって結果を凝視。本人も自覚がなかった意外なアレルギーに数多く反応していると分かる。松島は「花粉症とウリ系」にアレルギーを予想し、ツアー時期の花粉症を心配するが…。また、医師の解説でウリ科の果物に反応する理由も明かされる。

さらに、狩野が約1年ぶりにアレルギー検査を実施。かつての154項目から昨年は3分の1の50項目に陽性反応が減っていたが、それから狩野の体はどうなっているのか。「やっぱ寝不足だと免疫が下がって反応しちゃう」と睡眠も意識したと語り、自信を見せるが…。