バイきんぐ・西村瑞樹がキャンプを楽しむだけの番組に、ついに相方・小峠英二がやってくる――。テレビ新広島のバラエティ番組『西村キャンプ場』(毎週土曜17:00～ ※広島ローカル)の全国放送特番第5弾『小峠と西村キャンプ場』(フジテレビ系、6月28日16:05～)では、バイきんぐ結成30周年の節目に、小峠が同番組の全国放送に初登場する。

バイきんぐ

『西村キャンプ場』は、各地で出会った生産者から譲ってもらった食材を使い、西村が即興でキャンプ飯を作るという番組。現在は全国13局でレギュラー放送されている。

今回の特番では、これまでとは違った形で番組を展開。キャンプ好きのゲストたちを集めた“管理人・西村”が自らキャンプ場を開き、一人で全国各地をまわって集めたレア食材を使った絶品キャンプ飯をふるまう。

狙う食材は、収穫時期や地域が限られている“幻のレア食材”ばかり。ゲストに最高のもてなしをするべく、西村は体当たりで食材集めに挑むが、果たしてうまくいくのか。初めての試みとなる、西村が開いたキャンプ場でのもてなしにも注目だ。