「マジでどんどん謎が深まっちゃう…」「僕の持論なんだけど…」あのが認める“メロい芸能人”とは?

そう前置きして持論を語ったのは、歌手でタレント・あの。3日深夜、ニッポン放送のラジオ番組『あののオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週火曜27:00～28:30)に出演し、“メロいと思う芸人”を明かした。

「だから、こんなに“芸人メロい”が流行ってるんじゃないか」

最近、紅しょうが・熊元プロレスと“メロい”の話題で盛り上がったというあのは、「“この人はメロいのか? メロくないのか?”っていう話をずっとしてた」と回顧。続けて、「ここから僕の持論なんだけど……」と前置きしながら、「僕が思うメロいは、悲しい顔してる人。悲しい雰囲気の人がメロいと思ってる」「笑ったらかわいいとか。笑ってるところを見れたらうれしいみたいなのが、メロいとされてるんじゃないか」と考察した。

また、「芸人さんが1番メロいに行き着きやすい。だから、こんなに“芸人メロい”みたいなのが流行ってるんじゃないか」とも。ニューヨークが発表した“メロい芸人ランキング”も話題になっているが、1位のエバース・佐々木隆史に対し、「顔がすごい整ってるし、カッコいいと思うけど……。メロいのかな?」と腑に落ちない様子。一方、「町田さんのほうが悲しい顔してるよね(笑)。それってメロいんじゃないの?」と“独自の基準”で相方・町田和樹を猛プッシュした。

大ファンを公言するイチゴの話題にもなったようで、「イクトかな? っていう話になった。悲しい顔してないけど、あの人は目が悲しい」「木原のほうも、だいぶ悲しい顔してるから。今後、メロい芸人ランキングで上位に来るかもしれない」と期待大。「今のところ、1番メロいのはイクト。いや、イチゴの2人かな」としながら、さや香・新山、BUMP OF CHICKEN・藤原基央、俳優の岡山天音らも、「悲しい顔してる」という理由から“メロい人”に認定した。

「この人だ! っていうのを見つけたいんだけど……。難しいな。メロいって何だ? マジでどんどん謎が深まっちゃう」と悩ましげなあの。最後に、ナインティナイン・岡村隆史を挙げ、「悲しきのトップかもしれない」と語り、「悲しすぎる顔してるよ。眉毛もこんな斜めでさ。いつも困った顔して、う～んってしててさ。声も小っちゃいしさ」「それで言うと、すごいメロいに該当するかもしれない。岡村さん、メロいかもね」と新たな発見に喜んでいた。

