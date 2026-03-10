相模鉄道と相鉄ホテルは、「横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ」(相鉄ホテルが運営)で「相鉄13000系フォトウエディングプラン」の販売を開始したと発表した。3月30日から営業運転を開始する新型車両13000系を背景にフォトウエディングが可能なプランとなる。

新型車両13000系の前での撮影イメージ

「相鉄13000系フォトウエディングプラン」は相模鉄道の駅係員が発案し、誕生した企画だという。新型車両13000系は、これまでのデザインコンセプト「安全×安心×エレガント」に「未来」を加えた車両であり、そのコンセプトに合わせ、2人の門出と未来を祝うロケーションフォトウエディングとして用意された。

撮影は海老名市にある相模鉄道の車両センターで行う。車両前面での撮影のほか、客車内や運転台、ピット内外などでの撮影も可能。普段は立ち入ることのできない車両基地で、特別なロケーション撮影ができる。プランには撮影データ100カットの納品に加え、ドレスとタキシード各1点、ヘアメイク(新婦のみ)、着付け、新郎新婦のアテンドなどが含まれる。

ピット前での撮影イメージ

ピット内での撮影イメージ

運転台での撮影イメージ

費用は49万5,000円。撮影は年末年始を除く土日祝日のみとされ、1日1組限定で実施する。「横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ」で申込みを受け付けている。