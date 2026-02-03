相模鉄道は3日、新型車両13000系が今春から営業運転開始することを記念し、3月20日に「相鉄13000系おひろめ会」を開催すると発表した。事前応募制のイベントで、抽選で720人を無料で招待するという。

相鉄の新型車両13000系

「相鉄13000系おひろめ会」は相模鉄道車両センターで実施。参加希望者は2つのコースから選択し、応募する必要がある。Aコースは13000系の運転台に座って記念撮影できる内容で、小学生以下のこどもと保護者1人を含むグループが対象。Bコースは「13000系をもっと知ろう!」と題し、設計担当者が車両の特徴や開発の背景など知られざる魅力を解説する内容となる。

両コース共通の企画として、相模鉄道キャラクター「そうにゃん」のグリーティングや、13000系の顔出しパネルを使った撮影コーナーを設けるほか、車両センター社員による車両部品展示も行う。あわせて13000系の記念入場券と関連グッズを販売する。

「相鉄13000系走る! 電車型キーホルダー」

「13000系電車型ペンケース」

開催時間は10～16時。Aコースは毎時0・20分、Bコースは毎時40分からのスタートとされ、各コースの所要時間40～60分とのこと。参加希望者は午前スタートか午後スタートか選び、専用応募フォームから申し込む必要がある。受付期間は2月20日17時まで。参加費は無料で、1グループ最大4人まで応募できる。