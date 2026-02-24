24日放送のテレビ朝日バラエティ番組『日本探求アカデミックバラエティ 火曜の良純孝太郎』(毎週火曜19:00～21:00)では、石原良純と浮所飛貴(ACEes)が沖ノ島を訪問する。

石原と小泉孝太郎がMCを務め、世界遺産や秘境といった日本の様々な名所を訪ねてその素晴らしさを探求して学ぶ同番組。

今回のテーマは、福岡県・玄界灘に浮かぶ世界遺産・沖ノ島。“神宿る島”とよばれ、原則として神職以外の立ち入りが禁止されている禁断の聖地に、石原と浮所が特別に上陸する。

今回、沖ノ島に上陸するにあたり、石原と浮所が最初に訪ねたのは、福岡県宗像市にある宗像大社辺津宮。宗像大社は本土にある辺津宮と、11キロ離れた大島にある中津宮、そして沖ノ島にある沖津宮の3つの宮で構成された“三社一体の神社”であるため、沖ノ島に行くには、ほかの2宮にもお参りしなければならないという。

中津宮では、“沖津宮遥拝所”を訪れた2人。遥拝所とは、49キロ先に浮かぶご神体、沖ノ島を眺めて拝む場所で、沖ノ島は一般人立ち入り禁止のため、地元の人々は古来、ここから遠く離れたその姿を遥拝してきたのだそう。

普段は入ることのできないこの施設に特別に立ち入らせてもらうと、良純は「神々しい感じがするね。昔の人があそこに神様がいらっしゃるんじゃないかと思ったのもわかる……」、浮所も「言葉が出てこない」と感動を口にする。

そんな映像をスタジオで見た小泉は、幼少期に葉山の御用邸に向かう昭和天皇の車列をよく見かけたというエピソードを披露。「姿が見えなくても、子どもながらに心の中で頭を下げていた」と振り返り、「(間近に見えなくても、遠くに向かって手を合わせる祈りの形は)日本人の心の中にあるんでしょうね。2人の遥拝の姿が忘れられない……」と語った。