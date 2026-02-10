10日放送のテレビ朝日バラエティ番組『日本探求アカデミックバラエティ 火曜の良純孝太郎』(毎週火曜19:00～20:10)では、石原良純と宮川大輔が自由が丘を訪問する。

来年、“街創成100年”を迎える東京・自由が丘。今回は、石原とゲストの宮川が街を散策し、発展の歴史と謎をひも解いていく。

自由が丘の歴史を語る上で欠かせない存在“自由が丘デパート”を訪れた一行。同施設は、戦後の闇市から発展し、昭和20年代に誕生した商業施設で、当時としては先進的な西洋風デザインによって建てられたビルで、昔は屋上にローラースケート場があり、まさに流行の最先端を走るスポットだったそう。

石原は、妻の実家がこの近くだと明かし、義理の母が「自由が丘デパートといったらココ!」と言って、よく利用していたテイクアウト専門のすし店を紹介。スタジオで義母いち押しの品を試食した石原と小泉は「懐かしい味!」「いいですね～!」と大絶賛する。

さらに、一行は以前、松田聖子が手がけたお店「フローレスセイコ」があった場所にも。開店時には500メートルにもおよぶ大行列ができたという伝説が明かされると、石原はかつて石原裕次郎邸で行われたカラオケ大会での松田との思い出を回顧。「今にして思えば恥ずかしい……すごく苦い思い出」と反省するエピソードを披露する。

石原の青春時代や家族の記憶に触れた小泉は、「良純さんの素敵なキラキラとした思い出が詰まってるんですね、自由が丘には」 としみじみ。

小泉家の“外食事情”について聞かれると、小泉は父・小泉純一郎元総理の現役時代は、地元・横須賀での外食は大変だったと振り返る。その理由について“A店に行くとB店に角が立つ”というしがらみが生まれるためだと話す。