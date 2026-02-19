2月9日は「肉の日」でしたが、みなさん、美味しいお肉を召し上がりましたか? 冬は「やっぱり鍋!」ということで、今回は、ニッカウヰスキー【公式】が公開している「スタンディングねぎ牛鍋」を紹介します。

2月9日🍖#肉の日 は牛肉たっぷりの~

.

＼スタンディングねぎ牛鍋/



ねぎのぶつ切りを立て、周りに牛切り落とし肉を敷きつめる!肉に「ブラックニッカ クリア」の水割りを回しかける!市販のすき焼のタレを全体にかけ、ふたをし、約5分煮て完成じゃ!トロトロのねぎと牛肉の旨みが堪らんぞい!んまい!

(@nikka_jpより引用)

こちらが、「スタンディングねぎ牛鍋」です。ネギがトロトロで美味しそうですね。蓋をしてたったの5分で完成するというこの鍋は、牛肉とネギだけで作る“すき焼き風”の鍋です。

まず、鍋の中心にネギのぶつ切りの束を立てて置き、その周りを牛切り落とし肉で埋めつくします。

ここでウイスキーの登場です。ただの水を注ぐのではなく、ニッカウヰスキーの「ブラックニッカクリア」の水割りをお肉に回しかけるのがポイント! さらに、すき焼きのタレを全体に回しかけたら火にかけ、5分ほど煮れば完成です!!

このレシピが公開されると、「うわっ、これは肉の日にふさわしいビジュアル…。想像しただけでよだれ出る!」「お酒の代わりにウィスキーか なんとも贅沢な」「ウイスキーってこんな使い方ができるんですね!!」「ビジュとネーミングが良すぎて滅!」と話題に。このビジュアル、絶対に美味しいですよね。

材料は2つだけなので、ひとり鍋やお酒のつまみにもピッタリ。しかも、ウイスキー入りなので体も温まりそうです。ぜひ、お試しください!