リアルに猫を再現する森口修さんの猫フィギュアが、またまたカプセルトイに登場。まるで芸術作品のようなクオリティのフィギュアを、1コインで手に入れることができるんです!

＼📢発売情報/

.

“まるで本物”と好評のリアル猫フィギュア

シリーズ第3弾が登場🐾

.

毛並み・肉球・骨格まで徹底再現✨

裏側まで作り込んだ、どの角度から見てもリアルな仕上がりです🐈

.

【AIP #森口修の猫 フィギュアマスコット3】は3/12(木)よりカプセルトイ売場で順次発売

(@kitan_clubより引用)

猫のやわらかいフォルムと表情、毛並みの流れや質感、肉球のふくらみまで細部にこだわってリアルに再現されていて、本物そっくり。森口さんの作品は、しっかり作り込んでいるのに、360度ナチュラルな感じがいいですよね。

シリーズ第3弾となる今回は、立ち姿や座り姿など、日常のワンシーンを切り取ったような4つのポーズを再現。通常のフィギュアよりもちょっと大きめなサイズ(高さ最大約67mm)で、1回500円です。

SNSでは、「すご!これは500円の価値ある」「うちのワンレン白黒にそっくりやないか! 500円玉貯金に手をつけよう」「どれが出ても当たりのヤツ」「また家に猫が増えてしまう幸せ」といった声が。

猫好きさんにはたまらない「森口修の猫 フィギュアマスコット3」は、3月12日より順次カプセルトイ売り場に登場します。気になる方は、チェックしてみてくださいね。