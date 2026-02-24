猫といえば、ピンと立ったお耳がチャームポイントですが、たまには”たれ耳"にしてみてはいかがでしょうか?

＼📢発売情報/

.

#ねこのかぶりもの シリーズ最新作🐱🐰

#ねこうさぎちゃん がロップイヤーに💭

.

ふわふわ&すべすべのファー生地☁

耳がぴょこんと跳ねたり、ぺたんとしたり❤

.

【かわいい かわいい ねこうさぎちゃん たれみみ】は2/25(水)よりカプセルトイ売場で順次発売!

(@kitan_clubより引用)

「かわいい かわいい ねこうさぎちゃん たれみみ」

こちらは、かぶれば“たれ耳”が可愛いロップイヤーになれちゃうカプセルトイ「かわいい かわいい ねこうさぎちゃん たれみみ」です。ラインナップは「ホワイト」「ブラック」「グレー」「ブラウン」「ピンク」の全5種。どの子もかわいいですね。

思わず撫でたくなるふわふわ・すべすべのファー生地でできていて、留め具は締め付け感の少ないゴム仕様。かぶせ方や角度によって、耳がぴょこんとはねたり、ふんわり広がったり、顔に沿ってぺたんと垂れたりと表情はさまざま。耳のニュアンスひとつで、いつもの愛猫がぐっと愛おしく見えちゃいます。お気に入りのぬいぐるみ等にかぶせてもいいかも!

SNSで紹介されると、「こんなん反則級の可愛さじゃん…」「被ってくれるかな〜? ほしい」「 これは回さなきゃ」と話題に。また、モデルの猫ちゃんたちに注目する人も。こちらの猫ちゃんたちは、埼玉県にある猫カフェ「猫家 川越店」の子たちなのですが、「あああああ!なんてかわいいかわいい蜜柑ちゃん! 耳垂れうさちゃんラブリー!」「今回も猫家の猫さんたちが大活躍ですね。ひょうたん初登場ですね」「蜜柑ちんが センターですっ!」「蜜柑!彪太!つくね!菊一文字!都!」と大人気です!

1回400円で、2月25日より順次、カプセルトイ売り場に登場します。見つけたら、迷わず回してゲットしちゃいましょう!