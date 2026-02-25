SKカプセルトイから6月、イラストレーターyukke(@yu_kk_e)さんの描くいぬたちが「ゆらゆらマーカー」になって登場。半透明でとっても可愛いんです!

🐶新商品情報初公開🐶

2026年6月発売予定

いぬたちゆらゆらマーカー

illustration by yukke

.

イラストレーターyukke(@yu_kk_e)さんの描くいぬたちが半透明仕様のゆらゆらマーカーになりました🐾

.

続報は本アカウントで告知予定🐾

発売まで今しばらくお待ちください🐶

(@skcapsuletoyより引用)

yukkeさんが描く“いぬたち”は、ゆるっとほんわかしていて大人気。そのいぬたちが、傘やポーチなどの持ち物に付けやすい目印マスコット「ゆらゆらマーカー」になって、カプセル自販機に登場します!

ラインアップは、「ながいぬ」「にっこりいぬ」「しょんぼりいぬ」「こいぬ」の全4種。大きさは、一番背の高い(?)「ながいぬ」で全高約4㎝となっています。

SNSで紹介されると、「ながい子欲しい♡」「しょんぼり犬可愛すぎる」「しょんぼり犬愛おしすぎさすがにやばい。デスクに飾ってこの不憫さを平日毎日噛み締めながら仕事がしたい」「ぜんぶほしい!(強欲)」と話題に。どの子も半透明で、相変わらずのゆるっと感がかわいすぎます。

価格は1回400円。発売日は6月とまだまだ先なのですが、みなさん、楽しみに待っていてくださいね。