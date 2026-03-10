三井不動産商業マネジメントは、｢三井ショッピングパーク ららぽーと和泉」の大規模リニューアルを実施する。

フードコートエントランスゾーン

館内は、和泉市の豊かな自然をテーマとした温かみのあるデザインへ刷新。3Fフードコートにはソファ席を新設し、2Fの遊び場には芝生のお山「こもれびHILL」を導入した。各フロアのベビールームも地域性を反映したデザインへ一新し、ファミリーがより快適に過ごせる施設へとパワーアップした。

こもれびHILL

店舗では、関西初出店の「アディダス ストア by ABC-MART」や、大阪初出店の「茶薫小籠包」など、新規・改装あわせて約30店舗が順次オープンする。靴だけにとどまらず、最新トレンドを発信する「ABC-MART GRAND STAGE/ABC-MART」、フランス生まれの調理器具・小型家電ブランド「ティファールストア」、大人のファストファッションストア「coca」、オーダーメイドまくらの「じぶんまくら」、手芸専門店「手芸センタードリーム」といったライフスタイルやファッションを充実させる店舗がそろう。

関西初出店の「アディダス ストア by ABC-MART」

リニューアルを記念し、さまざまな企画を実施する。3月28日・29日には移動式水族館「あそべ～る水族館」が登場。ネコザメやオマールエビ、生きた化石と呼ばれるカブトガニなど、多種多様な水辺の生き物が集結する。普段は水族館でガラス越しにしか見ることのできない海の生き物たちと、実際に手で触れ合うことができる。

4月4日～5日には、市制施行70周年を記念し、子どもが主役の「いずみフェス キッズデー」を開催する。いずみ太鼓の演奏やパーランクー体験、美術館協力によるアート体験などを実施。マスコットも登場し、地域の魅力を体感できる。

いずみフェス

3月14日～15日には、対象の「三井ショッピングパークアプリクーポン」提示で「ららぽーと共通お買物・お食事券1,000円分」をプレゼントする「アプリクーポンキャンペーン」を実施。さらに三井ショッピングパークカード≪セゾン≫会員には、各日先着500名限定で1,000円分を進呈する。