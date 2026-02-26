ららぽーと名古屋みなとアクルスは3月7日～29日、人気TVアニメ『メダリスト』とのコラボイベントを開催する。

期間中は、物語の舞台である名古屋市港区という特性を活かし、ファンが作品世界へ深く没入できる多彩な企画を展開する。

館内には、同イベント限定の描き下ろしビジュアルを使用したフォトスポットを設置。フィギュアスケートの「キスアンドクライ」を再現したフォトスポットも登場する。

キスアンドクライ再現フォトスポット

アニメの名シーンに登場した実際のスポットを紹介する舞台紹介パネルや、演技シーンパネル、第1期・第2期の場面写真パネルを展示する。

舞台紹介パネル

アニメ第1期場面写真パネル

期間中、館内対象店舗にて1会計2,000円(合算可)ごとに、イベント限定の「描き起こしミニキャラステッカー」を各日先着300枚限定でプレゼントする。

アニメのスケートリンクの舞台の1つでもあり、モーションキャプチャー撮影など、アニメの制作とも深く関わりのある「邦和みなと スポーツ＆カルチャー」にて、LINEキーワードラリーを開催。条件をクリアした人には、オリジナルミニキャラを使用したスマホ用の壁紙をプレゼントする。

3月14日には、声優の春瀬なつみ氏と市ノ瀬加那氏によるスペシャルトークショーを開催し、名シーンの生アフレコを披露する。

3月20日からは、名古屋のご当地アイテムを手にした限定ミニキャラグッズなど全10種を販売。公式通販サイト「&mall」での受注販売も行われる。

期間中は、いのりと光による録り下ろしの館内放送も実施する。