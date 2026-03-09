ちゃんみなの“そっくりさん”を名乗っていいか　ジャッジの結果は…

ABEMAのバラエティ番組『ななにー 地下ABEMA』(毎週日曜20:00〜)#109が、8日に配信された。

ちゃんみな、こっちのけんと、佐藤健などのそっくりさん

番組では、「自称スターに似すぎのマスクイケメン&マスク美女大集合SP!」と題し、人気企画「スターに似すぎのマスクイケメン&マスク美女」の特別版が行われた。

今回スタジオに集結したのは、ちゃんみな、こっちのけんと、佐藤健などのそっくりさん。SNSなどで「あのスターに私は似ています」とそっくりをアピールしつつも、賛否両論が巻き起こっている“自称そっくりさん”たちのマスクを外した顔を見て、今後そっくりと名乗っていいかについてジャッジした。

ちゃんみなに激似と名乗るダンス講師

番組前半では、ちゃんみなに激似と名乗るダンス講師のあすぴんさんが登場。あすぴんさんには「35歳までに自分のダンススタジオを持ちたい」という夢があり、「そのためのPRとして今回ななにーで“ちゃんみな似と名乗っていい認定”をいただきたい」というが、これにはみちょぱが「さすがに本人の許可がいるんじゃない?」と至極真っ当にコメントを返す。

スタジオでは、自身の似ているポイントを必死にアピール。あすぴんさんが自身のダンスレッスンで行っているという、ちゃんみな本人の動画を真似た「ロックンロール!」「イェー!」のコール&レスポンスをスタジオで実演することに。

香取慎吾が「受けて立つぜ」と魂を込めて「イェー!」と全力で叫ぶと、スタジオからは「何これ。サンシャイン池崎!」とツッコミが入り、香取本人も「もう終わっちゃったよ。ガソリン切れ。全部電池使っちゃった」と語り、笑いを誘った。

また、あすぴんさんがちゃんみなのオーディション番組で話題になった「生まれ持った顔ポーカー」の表情を披露すると、香取が「もっと『生まれ持った顔』を大事にして」と熱血指導する一幕も。

いよいよ「マスク、オープン」の掛け声であすぴんさんの素顔が明らかに。みちょぱ以外のななにーメンバーはあすぴんさんに対し、「名乗っていい」との評価を下すが、ちゃんみなと芸能界に入る前の中学時代からの友だちだというみちょぱは「口元は似てないなって。目はメイクでどうにでもなっちゃうから、ここが似ていてほしかった」と唯一「名乗っていい」認定を出さず。

しかし、過半数の認定を得たことから見事“称号ゲット”となった。

ちゃんみなとみちょぱは中学から友だち！？

意外な関係性とは…！



