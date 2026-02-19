日本マクドナルドは2月25日より、バリューセットのセットドリンクにMcCafeのフラッペとスムージーを追加する。

「バリューセット」セットドリンク McCafeのフラッペとスムージー

これまでフラッペとスムージーは単品販売のみだったが、利用者からセット対象を求める声が多く寄せられていたという。今回の変更により、バリューセット価格に+200円で、セットドリンクをフラッペまたはスムージーに変更できるようになる。

McCafeのフラッペとスムージー

フラッペとスムージーは2023年7月から全国のマクドナルドで販売開始。現在は全国約3,000店舗のうち2,500店舗以上で取り扱っている。

バリューセットは、バーガー サイドメニュー ドリンクを自由に組み合わせられるセットメニュー。従来もプレミアムローストコーヒーや炭酸ドリンク、マックシェイク、追加料金でカフェラテやキャラメルラテなど、30種類以上のドリンクから選択可能だった。今回フラッペとスムージーが加わることで、選択肢がさらに広がる。

午前10時30分までの朝マックのバリューセットでもフラッペやスムージーを注文可能。ランチやディナーに加え、朝の時間帯でもカフェメニューを楽しめる。また、McCafe by Barista併設店舗限定で販売されているフラッペやスムージー、今後全国発売予定の期間限定商品も対象となる。McCafe by Barista併設店舗は260店舗 2月18日時点。

マクドナルドは今年55周年を迎える。今後も気軽に利用できるブランドとして、利便性の高いサービスとお得感を提供していくとしている。