B‐R サーティワン アイスクリームは3月6日より、「サンリオキャラクターズ パレット4」の通年販売をスタートする。

「サンリオキャラクターズ パレット4」は、ハローキティ、シナモロール、ポムポムプリン、クロミの4つのアイスクリームケーキがひとつになったパレットケーキ。

テーマは「アイスクリームパーラー」。ワッフルコーンに盛りつけたアイスクリームをイメージしたケーキベースに、頭にホイップクリームをのせたり、チョコスプレーがかかったりといった、お茶目なキャラクターたちのチョコレートをデコレーション。別添のカラフルなアラザンを自由に飾れば、自分だけのかわいいケーキが完成する。

ワッフルコーンとスリーブをイメージしたフィルムには、アイスクリームになったり、カラースプレー柄の洋服を着て店員になったりしたキャラクター達がデザインされている。台紙は、カラースプレーをちりばめたギンガムチェックのテーブルとコースターのデザインに。

フレーバーの組み合わせは、「クロミ」がラブポーションサーティワン(チョコレートスポンジ)、「ポムポムプリン」はダークチョコビッツ入り チョコレート×チョップドチョコレート(チョコレートスポンジ)、「シナモロール」がポッピングシャワー(ホワイトスポンジ) 、「ハローキティ」はストロベリーリボン入り ストロベリー×バニラ(ホワイトスポンジ)と、人気フレーバーやこのケーキだけのフレーバーをセレクトしている。

4号(直径 約14cm×高さ 約5cm)サイズで、価格は3,500円。