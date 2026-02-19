明治が販売するたまご型のミルクチョコレート「ツインクル」は、2025年11月に発売45周年を迎えた。2026年11月までの間、アニバーサリーを記念した様々な企画を展開中。その一環として、サンリオのリトルツインスターズとコラボレーションした「ツインクル×リトルツインスターズ お星さまのシール帳セット」を、2月17日に発売した。

ツインクル×リトルツインスターズ お星さまのシール帳セット

今回、「ツインクル」の45周年を記念して、同じ"お星さま"モチーフで大人気のキャラクター・リトルツインスターズとの初めてのコラボが実現。ツインクルちゃんとリトルツインスターズの限定デザインのキラキラ輝くホログラムシール、シール帳、スライダーポーチと、リニューアルされたツインクルがセットになった商品。

「ツインクル」は、45周年を記念して、2026年2月3日以降商品パッケージとおまけシールのデザインを大幅リニューアルした。テーマは「女の子の好きなものを詰め込んだ宝石箱(宝石)(キラキラ)」。心ときめく様々なシーンを描いた、カラフルなデザインを楽しめる。

リニューアル後のツインクルと、限定デザインの３つのシールグッズがセットになっている。セットになっているシールグッズは、キラキラ輝く特別感あふれるホログラムシールと、シールを貼ったりはがしたりすることができるシール帳、細かいフレークシールや小物を入れるのにぴったりなスライダーポーチの3点。

シール帳とスライダーポーチは手持ちの手帳にも入れられるように穴が開いているのでとっても便利という。流行りのシール集めやシール交換にもぴったりなアイテム。

価格は、2,398円。