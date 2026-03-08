日本テレビ系報道番組『真相報道バンキシャ!』(毎週日曜18:00～)に、29日から新キャスターとして石川みなみアナウンサーが加入。“恩師”の桝太一とタッグを組む。

番組はリニューアルを実施。「3日後の真相」をコンセプトに、犬がモチーフの番組キャラクター「バン犬」に、新たにアシスタント役の“猫”も加わる。

コメントは、以下の通り。

石川みなみアナ

20年以上続く歴史ある番組に加われること、大変うれしく、身の引き締まる思いです。私自身も学び続けながら、ニュースを深く、丁寧にお届けします。広島で生まれ育った者として、平和への思いや活動も取材したいと思っています。

入社1年目、初めて就いた『ZIP!』でアナウンサーとしてのいろはを教えてくださった桝さんとともに、お伝えしてまいります。

桝太一

石川さんは、私にとって『ZIP!』での最後の“教え子”でしたが、それから『高校生クイズ』から『箱根駅伝』まで数々の素晴らしい経験を積んで成長して今回『バンキシャ!』に来てくれることが、本当に頼もしいです。後呂(有紗)さんが築いた信頼と優しさのバトンをしっかり受け取って、石川さんらしく活躍してくれることを確信しています。

【編集部MEMO】

『バンキシャ!』歴代女性キャスターは、初代から菊川怜、鈴江奈々アナ、夏目三久、後呂有紗アナ。石川みなみアナは5代目となる。

(C)日テレ