バンダイスピリッツは、『仮面ライダー響鬼』より「【抽選販売】S.H.Figuarts（真骨彫製法） 仮面ライダー響鬼 20th Anniversary Ver.」(11,000円)の抽選での2次販売を決定。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2026年3月6日(金)16時～2026年3月29日(日)23時の期間、抽選販売の受け付けが行われ、2026年3月下旬当選発表、2026年11月発送予定。

2026年11月発送予定「【抽選販売】S.H.Figuarts（真骨彫製法） 仮面ライダー響鬼 20th Anniversary Ver.」(11,000円)

『仮面ライダー響鬼』二十周年を記念して登場した、「S.H.Figuarts（真骨彫製法）仮面ライダー響鬼」の20th Anniversary Ver.の2次販売が決定。

劇中の光の反射によって印象が変わるスーツのカラーリングと質感を、2014年発売の「S.H.Figuarts（真骨彫製法）仮面ライダー響鬼」のメタリックパープルや、「S.H.Figuarts（真骨彫製法）仮面ライダー響鬼 真骨彫製法 10th Anniversary Ver.」の偏光塗料とは異なるメタリックネイビーで表現。

骨格から造形を行ったボディに、自然かつ広い可動域を誇る関節機構を搭載。股間節、肩甲骨などの隙間を生まない関節機構により、人体のラインを崩さずポージングを決めることができる。

「変身音叉・音角」「ディスクアニマル」「音撃棒・烈火」は腰の「装備帯」にマウントした状態と、手持ち用がそれぞれ付属。手持ち用の「音撃棒・烈火」に取り付けられる、炎の軌跡を再現したエフェクトパーツも付属し、躍動感あふれるアクションシーンの表現が可能となる。

交換用手首パーツは左右各4種付属。「仮面ライダー響鬼」のトレードマークと言えるハンドサインの手首パーツも収録し、劇中シーンの再現に幅広く対応。アニバーサリーアイテムとして特別感のあるディスプレイが楽しめる。







(C)石森プロ･東映