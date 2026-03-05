バンダイスピリッツは、『新機動戦記ガンダムW』より「METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ トールギス」(18,700円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2026年3月6日(金)16時から予約受け付けが開始となり、2026年8月発送予定。

2026年8月発送予定「METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ トールギス」(18,700円)

『新機動戦記ガンダムW』より「ゼクス・マーキス」の愛機であり、すべてのモビルスーツの原型となった機体「トールギス」がMETAL ROBOT魂で登場。

各部にダイキャストを使用した重量感に加え、TV版劇中を彷彿とさせる「トールギス」の重厚なプロポーションを再現。殺人的な加速を体現するバックパックバーニアには、展開ギミックを内蔵。METAL ROBOT魂オリジナルギミックである、サイド・リアスカートの展開ギミックと合わせてダイナミックな飛翔ポーズが可能となっている。

足首の引き出し機構、首元装甲の追従可動、体を反らせた時のアーマー可動などにより、飛行状態のポージングが美しく決まる。

ドーバーガンの銃身には伸縮機構を搭載。接続アームには多数の可動ポイントが設けられ、ポージングを妨げない構造を実現。シールド裏に2本のビームサーベルが格納できる。

(C)創通・サンライズ