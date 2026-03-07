「フィリピンレストランは在庫をすごく抱えるよ」　はるな愛、母のフィリピン料理店開業を目指すゆきぽよに提示した“現実的なプラン”

母のフィリピン料理店を開く夢に向け、資産を売却して資金390万円を用意したゆきぽよ。だが、飲食店を3店舗経営するはるな愛は「フィリピンレストランは在庫をすごく抱えるよ」と現実を指摘し、「昼はフィリピン料理、夜はスナック」という現実的なプランを提案した。

「正直に言っていい?」

5日に配信されたABEMAのオリジナルバラエティ番組『資産、全部売ってみた』#3には、衣類147点を含む“今売れる資産”の売却益と貯金を合わせた390万円で、母のフィリピン料理店開業を目指すゆきぽよが、飲食のリアルを学ぶため、長年飲食店を経営しているタレント・はるな愛のもとを訪れた。

今回ゆきぽよが向かったのは、はるな愛が経営する世田谷区八幡山のお好み焼き・鉄板酒場『どろ』。ゆきぽよは「私が芸能界に入る前から可愛がっていただいている」と実はプライベートでも親交があると言い、「つらい時も一番すぐに助けてくれた」と、はるなとの関係性を明かす。

店内を見学しながら、リアルな経営を学んだゆきぽよだったが、見学後、飲食店を3店舗経営するはるなが「正直に言っていい?」と切り出し、経営者としての率直な意見を語る。

はるなは「フィリピンレストランは在庫をすごく抱えるよ」と現実を突きつけ、仕入れやお酒の種類など、幅広い客層に対応する難しさを説明。その上で「スナックやったほうがいいと思う」と提案し、「飲食からスタートしたら、すごい大変になる」「お母さんも『想像と違った』ってなってくると思う。飲食って本気で大変だから」と、“昼はフィリピン料理、夜はスナック”という現実的なプランを提示した。

さらに、「お母さんに店を出してあげたい熱意はあるかもしれないけど、お母さんは『やめたい』って娘に 言いにくいと思う」とゆきぽよの母を慮り、「今マイナスを背負わなくていい、売り上げがしっかり立つ やり方を考えた方がいい」と、資金規模に見合った戦略を勧めた。

また、「従業員が売り上げを黙って盗っていたり、全部持って逃げたり、そんなの山ほどあったよ」と、自身の苦い経験も明かすなど、はるな愛が語る経営のリアルに、スタジオの小島瑠璃子も「愛情もあるし、経験している先輩の言葉だから重みもある」と深くうなずいていた。