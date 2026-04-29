ホロライブ所属の女性VTuberユニット・秘密結社holoXの初の単独ライブ『秘密結社 holoX Live 2026「First MISSION」』が、JOYSOUNDの映像視聴サービス「みるハコ」で配信される。

『秘密結社 holoX Live 2026「First MISSION」』

配信されるのは、29日に神奈川・ぴあアリーナMMで開催された同ライブの映像。5月30日11時から7月5日23時59分まで、「JOYSOUND X1」「JOYSOUND MAX GO」を導入している全国の対象カラオケルームで楽しめる。

秘密結社holoXは、VTuber事務所「ホロライブプロダクション」所属の「ホロライブ」6期生による4人組ユニット。メンバーそれぞれが“秘密結社の構成員”という設定を持ち、ダークでミステリアスな世界観を展開している。今回の配信では、初の単独ライブで披露されたエネルギッシュで華やかなパフォーマンスを、カラオケルームならではの高音質・大画面で体感できる。

チケットは、1人2,000円(別途室料)の視聴チケットに加え、限定グッズ付きチケットも用意。アクリルコースター付きが3,000円、アクリルキーホルダー付きが3,500円、アクリルジオラマ付きが4,000円となる。グッズは、2026年10月初旬以降に順次発送予定。

さらに、配信を視聴する様子を撮影してX(Twitter)に投稿した人の中から抽選で5人に「秘密結社holoX 直筆サイン入りライブポスター」をプレゼントするキャンペーンも実施。また、JOYSOUND対象機種導入店舗で秘密結社holoXメンバーのソロ名義曲を歌唱して応募すると、抽選で5人に「秘密結社holoX 直筆サイン入りTシャツ」が当たる。