Bialystocks甫木元空 大学時代、父の死をきっかけに「一番素直な気持ちで書いた」楽曲『夜よ』誕生秘話

アーティストの「こっちのけんと」がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「G-SHOCK presents THE MOMENT」（毎週金曜17:00～17:25）。ゲストの人生に刻まれた「人生が変わった瞬間」＝“MOMENT（モーメント）”を探ります。

今回の放送は、ポップデュオ「Bialystocks（ビアリストックス）」のボーカルであり、映画監督としても活動する甫木元空（ほきもと・そら）さんをゲストに迎えました。

この記事では後半、3つ目のモーメントについて語った放送の内容をお届けします。

1992年、埼玉県生まれの甫木元さん。多摩美術大学映像演劇学科卒業。2016年に青山真治プロデュースで、甫木元さんが監督・脚本・音楽をつとめた「はるねこ」で長編映画デビュー。2019年にはバンド「Bialystocks」を結成。映画、音楽制作などジャンルにとらわれない横断的な活動を続けています。今年7月には日本武道館公演も控えるなど、今最も注目を集めるアーティストの1人です。

――この番組では、ゲストの方の人生が変わった瞬間“モーメント”を伺っていきます。甫木元さんの1つ目のモーメントは「2009年、屋久島への旅」、2つ目のモーメントは「2012年、自分の恩師の先生との出会い」でした。

こっちのけんと：それでは、甫木元空さんの人生3つ目のモーメントは？

甫木元：「2017年、父の死をきっかけに『夜よ』という曲を作ったこと」です。

こっちのけんと：2017年というと、まだお若い頃ですよね。

甫木元：大学3年のときに父が亡くなって。その頃、青山真治監督が大学に赴任してきたんです。父は、僕が生まれてから幼稚園くらいまで毎日ホームビデオを撮っていて、その膨大な素材を再編集して、最後に、現代の自分が出てきて歌う、という卒業制作を撮りました。

それを見た青山監督に「卒業した後、どうするんだ」と言われて。「監督か……バイトっすかね」なんて言っていたら、「何も決まっていないなら脚本と劇伴（※劇中で流れる背景音楽）を持ってこい」と言われて。そのときに一番素直な気持ちで書いたのが「夜よ」でした。

こっちのけんと：どうやって作ったんですか？

甫木元：アコギを弾きながら、ひたすら歌ってボイスメモに録る。翌日聴いて「なんでこれいいと思ったんだ？」と首を傾げる……その繰り返しです（笑）。でも、凹んだときほど曲ができやすくて。

こっちのけんと：めっちゃわかります！ かさぶたのように、怪我した部分を塞ぐために自分から何かを生み出しちゃう。不思議な感覚ですよね。

こっちのけんと：その当時、聴いていた楽曲は？

甫木元：ロバート・ワイアットをよく聴いていました。毎週のように青山監督の事務所にCDを持っていくんですけど、青山さんがデータで聴けない方だったので、目の前で一緒に聴かなくちゃいけなくて。あれは地獄の空間でした（笑）。

こっちのけんと：地獄すぎる（笑）！

甫木元：終わると「あー」って言って「まあ、とりあえず違う曲聴くか」って（笑）。負の感情も含め、青山さんもどういう言葉をかけたらいいか、いろんなことを考えてくれていたのだと思います。

＜番組概要＞

番組名：G-SHOCK presents THE MOMENT

放送日時：毎週金曜 17:00～17:25

パーソナリティ：こっちのけんと

番組Webサイト： https://www.tfm.co.jp/moment/

番組公式X：@TFM_THEMOMENT