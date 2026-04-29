オードリー春日 相方・若林の初小説「青天」を絶賛「アメフトを知らない方でも楽しめる」

山崎怜奈（れなち）がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。（ダレハナ）」（毎週月曜～木曜13:00～14:55）。4月13日（月）〜16日（木）の放送では、ラジオ局の垣根を越えて、さまざまな番組のパーソナリティが登場する“ラジオフレンズWEEK♪”をお届け。

4月16日（木）の放送では、「オードリーのオールナイトニッポン」（ニッポン放送）でパーソナリティを務めるオードリー・春日俊彰さんが登場！ ここでは、相方の若林正恭さんが出版した初の小説「青天」（文藝春秋）について語った模様をお届けします。

◆春日、若林の小説「青天」を語る

れなち：このあいだ、若林さんが小説「青天」を出されたじゃないですか。

春日：うん、まあ面白かったですよ。

れなち：どんな風に読みましたか？

春日：私もアメフトをやっていたからね。だから、なんとなく「あの話か」みたいな、そういうふうに私は読めるわけですよ。

れなち：試合の臨場感とかも分かりますものね。

春日：そうそう。やっぱり、試合の描写もお上手でしたし、高校時代にアメフトをやっていたときの気持ちに戻ったというか。だけど、アメフトを知らない方でも楽しめる（1冊になっている）。

れなち：お！

春日：それで、このあいだ電車に乗っていたんですよ。車両と車両のつなぎ目のドアのところに立っていて、パっと隣の車両を見たら、椅子に座った私よりも年上のご婦人が、「青天」を表紙丸出しのままで（読んでいた）。今あまりいないじゃない？

れなち：ブックカバーなどをつけますよね。

春日：書店でいただく紙のカバーをしたり、オリジナルのブックカバーをつけたり、なんだったら、表紙を取って読んだりされる方もいると思うんですけど。「さっき買ってきたのかな？」っていうくらい、丸出しで読んでいるご婦人がいて。

れなち：あら！

春日：でも「アメフトをご存知なのかしら？」とか、描写とかも……。

れなち：「なんなら説明しましょうか？」みたいな（笑）。

春日：そう。だから、本から目を離して天を仰いだら、アメフトのことを整理しようとしている可能性があるんで、そのときはドアを開けて「あのこれ……」って言って説明に入ろうかなって。

れなち：怖いですよ、急に（笑）。

春日：でも、ずっと集中して読まれていたので。アメフト好きな方なのかと。

れなち：へえー！ どの世代にも刺さるんですね。私も時間が取れたときに一気読みしたいなと思って、いま買って置いてあります。

春日：あら！ いいですね。私もその日のうちに読み終わったくらいでしたから。

＜番組概要＞

番組名：山崎怜奈の誰かに話したかったこと。

放送日時：毎週月～木曜 13:00～14:55

パーソナリティ：山崎怜奈

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/darehana/

番組公式X：@darehanaTFM