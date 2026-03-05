「正直に言っていい?」　はるな愛、母のフィリピン料理店開業を目指すゆきぽよに妥協なき助言

ABEMAのオリジナルバラエティ番組『資産、全部売ってみた』#3が、きょう5日(23:00〜)に配信される。

「正直に言っていい?」

番組では、母のフィリピン料理店開業を目指し、自らの売れる資産を売却、貯金と合わせて390万円を準備したゆきぽよが、飲食店開業のリアリティを学ぶため、飲食店経営者として成功を収めているタレント・はるな愛のもとを訪れる。

「つらい時に一番すぐに助けてくれた」とはるなへの信頼を寄せるゆきぽよだったが、待っていたのは経営者としての妥協なき助言。飲食店3店舗を経営するはるなは、ゆきぽよの甘い見通しに対し「正直に言っていい?」と切り出し…。

さらにお茶の新事業展開、芸能活動再開など“人生を再スタート”させている小島にも密着。東京・赤坂でのお茶専門店開業に向け、Excelを駆使した原価計算や予約サイトの構築まで、自ら「起業家」として泥臭く動く姿を映し出す。さらに、現在のマネージャーとの出会い、そして二人の心温まる関係性も。最後には、芸能界復帰と事業家としての成功、その両輪を回す小島の覚悟と未来への決意が語られる。

そして、“自身の象徴”ともいえる誇らしい資産を売ったら一体いくらになるのか、その価値を数字化する「こじうり(誇示売り)企画」も配信。この企画の第3回ゲストとして、マジシャンのマギー審司が登場する。

番組スタッフから持ちかけられたのは、自身の代名詞である「でっかくなっちゃった」の耳のライセンス権利を売却しないかという突拍子もない提案。困惑するマギー審司だったが、大ブレイク当時の、年間売上の驚きの金額も明かす。果たして、マギー審司は権利を売るのか。

(C)AbemaTV,Inc.