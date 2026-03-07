藤本美貴、庄司智春との交際当時のエピソード　飲み会でキャバクラに行く際も「何もないから大丈夫」

藤本美貴が、夫・庄司智春との交際当時のエピソードを明かした。庄司は飲み会でキャバクラに行くときも「何もないから大丈夫」と事前に伝えていたという。ABEMAオリジナル結婚決断リアリティ番組『さよならプロポーズ via オーストラリア』第1話で語られた。

『さよならプロポーズ via オーストラリア』場面カット (C)AbemaTV,Inc.

藤本によると、庄司は交際中から飲み会の予定を隠さず伝えていたという。たとえば島田紳助さんとの飲み会の際も、「キャバクラに行かなきゃいけないけど何もないから大丈夫」と説明していたと振り返った。このエピソードが語られたのは、カップルのすれ違いをめぐるスタジオトークの中だった。

プロポーズ3日後に婚約が白紙になったカップル

5日に配信されたABEMAオリジナル結婚決断リアリティ番組『さよならプロポーズ via オーストラリア』第1話では、3組のカップルが今回の旅の地・オーストラリアに上陸する。

会社経営者の39歳彼氏・ケンシと、テックエンタメ系会社勤務の31歳彼女・サチエカップルは交際7年で、交際4年目にケンシがプロポーズをするも、その後サチエが家の掃除をしていた時に夜のお店の名刺を発見。

ケンシにはシーシャに行くと言われていたことからサチエが問いただすと「付き合いで一瞬行っただけ」と言われたとのことで、プロポーズの3日後には婚約が白紙になり、以降2年間結婚には触れずに交際が続いているという。

「今は飲みに行くのも多くて月に1回」ケンシの主張

「付き合いでのお酒やクラブは仕事のうち」と主張するケンシだが、オーストラリアでの最初の夕食でも、ケンシのお酒についての話に。

ケンシは「今は飲みに行くのも多くて月に1回。だいぶ減らしている」「お酒の場がきっかけで仕事をいただくこともあるから……」と話す一方、サチエは「私はお酒を飲まないでくださいとは言ってないじゃん。本当にベロベロのときは連絡がつかない、誰といるかもわからない。この間はお風呂で寝ていて飛行機に乗れなかったじゃん」「ああいうことがあると女関係っていうよりケンシ自体が心配」と打ち明けた。

さらに、過去には女性がいないと言っていたお酒の場に実際は女性がいたなどウソをつかれていたことがあるそうで、サチエは「それは誰でも信用できないし心配になるよね」と口にした。

藤本美貴が庄司智春との交際時のエピソードを披露

この2人の会話の様子を見ていた藤本美貴は、サチエが求めているのは「お酒を飲まないこと」ではなく「ウソをつかないでほしい」ということだと指摘。

自身の夫である庄司智春との交際当時を振り返り、「庄司さんは付き合っているときから(飲み会の事情を)言ってましたよ。『(島田)紳助さんと飲みで、キャバクラに行かなきゃいけないけど、何にもないから大丈夫だよ』って」と、交際時のエピソードを披露した。

これに対し、新山(さや香)は「紳助さんがいないバージョン(飲み会)もあったと思う。紳助さんに全部責任を持ってもらうっていう(手口だと思う)(笑)」と鋭いツッコミを入れ、スタジオからは笑いが起こっていた。