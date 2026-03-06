直球質問を投げかける激しい動揺ぶり、気まずい雰囲気のまま2人きりに…『ラブパワーキングダム2』第4話

ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム2』第4話が4日に配信された。

「戻りたい……あの頃に」

第4話では、前回「2ndモテVOTE」で1位となった暫定キングの格闘家・たいじゅと暫定クイーンのタレント・かのに、相手を指名して2人きりの時間を過ごせる「特別なデート権」が与えられた。

これまで元AKB48でモデル兼女優・まりやと距離を縮めてきたたいじゅだが、戦略的な理由からあえてタレント兼レースクイーン・もえを指名。たいじゅの想定外の選択にまりやも表情にかげりを見せる。

たいじゅともえは、薄暗い個室スパで水着姿になりお互いの体に泥パックを塗り合うマッサージや、キャンドルが灯るワイン風呂での混浴、そして密室シャワーでの濃厚なキスなど、過激すぎる時間を過ごしたが、デートから戻ったたいじゅは、メンバーからの「何してたの?」との追及にデートの内容をふんわり説明。複雑な表情で迎えたまりやは「どこまで触ったの?」と直球の質問を投げかけるなど、激しく動揺を見せた。

その後、気まずい雰囲気のまま2ショットになり、まりやは「私がたいじゅくんいいなと思ったのが、好きに動いてるなって感じがして、そこが好きだった理由」と告げる。まりやの壁を感じさせる態度に、「絶対次は一緒にデートしたい」「戻りたい……あの頃に」と後悔をにじませるたいじゅだが、まりやの心は急速に冷めていき……。