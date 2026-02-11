「都心では物価が高いので、生活していくのが大変だ」または「地方は物価が安いので、生活費が都心に比べてあまりかからない」と世間で言われていることは、本当なのでしょうか。

お金の扱い方について、都心部と地方部では、違いがないのでしょうか。

連載コラム「地方の生活コストは本当に安いのか?」では、ファイナンシャル・プランナーの高鷲佐織が、実際に東京と地方、両方の生活を経験して感じたことを交えながら、お金に関する情報などをお伝えいたします。

東京都心部の不動産価格が上昇し、マンションの販売価格は、私たちが「購入できる範囲」を大幅に超えている物件も多数存在し、「東京のオフィスに通勤する必要がないのであれば地方に引っ越したい」と思っている方々も多いのではないでしょうか。

「旅行」ということであればお好きな観光地を思い浮かべると思いますが、ご自身が決めるのではなく、「航空会社のサービス」を使って、予想外のところへ行ってみるのはいかがでしょうか。前回は鉄道会社のサービスをお伝えしましたが、今回は、移住のきっかけとなりそうな航空会社のマイルを活用したサービスをお伝えいたします。

JAL「どこかにマイル」

JALが提供する「どこかにマイル」は、往復一律7,000マイル(通常は往復で9,000～21,000マイル必要)で、日本のどこかへ飛び立てるという、「行き先がどこになるかはお楽しみ!」というサービスです。

このサービスの面白い点は、予約時に提示される「4つの行き先候補」です。再検索を繰り返すこともできますが、最終的にどこに決まるかは航空会社にお任せとなります。

地方移住を考えるときに私たちはどうしても「人気移住先ランキング」や、自分の知っている範囲の地域ばかりを候補として考えがちです。しかし、ランキング上位の街が、移住希望者にとってのベストな移住先になるとは限りません。「どこかにマイル」を活用することによって、これまでの人生の選択肢に一度も上がらなかった地方都市や、名前しか知らなかった場所に降り立つことになったとき、そこには先入観ゼロの出会いがあるかもしれません。

空港を降りて、レンタカーを借り、地元のスーパーの品揃えを眺める。もしそこで「ここなら生きていけるかも。なんだか楽しい。」と感じたならば、それはスペック比較で導き出した移住先候補よりも、将来、心から楽しめる移住生活になると思います。

ANA「今週のトクたびマイル」

何度も「お試し訪問」を繰り返したいなら、ANAの「今週のトクたびマイル」を活用するのもよいでしょう。

これは、対象となる路線が週替わりで発表され、片道3,000マイルから利用可能という少ないマイル数で航空券を予約できるサービスです。火曜日に発表され、その週の水曜日の午前0時から予約開始というスピード感は、急に時間ができたときに「移住先の下見をしてみたいな」と思う気持ちをすぐに具体的な行動に移すことができます。

地方移住において最大のハードルは、「一度決めたら後戻りできないかもしれない」というプレッシャーではないでしょうか。しかし、「今週は高知までが安いから、四国での暮らしを想像しながら旅してみよう」「来週は秋田が対象だから、雪国の暮らしを体験してみよう」といった具合に、短いスパンで異なる土地の空気に触れる。これを繰り返すうちに、自分の中にある「理想の暮らし」が確立していくと思います。

終わりに

JALやANAのマイルは、単なるポイントではありません。それは、今の場所から一歩踏み出し、新しい場所を知るきっかけとなり得ます。

地方移住を「重大な決断」と考えすぎて足が止まってしまうくらいなら、行き先を航空会社に委ねて、マイルを航空券に替えてしまいましょう。偶然選ばれた場所が、数年後には「第2のふるさと」と呼べる場所になっているかもしれません。

スペックや条件で選ぶ「計算された移住」も良いですが、偶然のフライトがもたらす「直感的な移住」には、何物にも代えがたいワクワクが詰まっています。ぼんやりとでも地方移住を考えたことがあるのであれば、あなたの持っているマイルを、移住先を見つける旅に使ってみてもよいのではないでしょうか。