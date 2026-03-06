「お弁当1個じゃ足りない」。アイドル時代、もえあずがこぼした一言が人生の転機になった。その言葉を聞いたつんく♂が大食い大会を開いたことが、大食いタレント転身のきっかけだったという。

  • 『愛のハイエナ season5』場面カット　(C)AbemaTV,Inc.

    『愛のハイエナ season5』場面カット　(C)AbemaTV,Inc.

大食いタレント転身のきっかけ

3日に配信されたABEMAのバラエティ番組『愛のハイエナ season5』#9のスタジオゲストには、大食いタレントの“もえあず”こともえのあずきが登場した。

「人生の節目」をテーマにトークを展開するなか、もえあずは「大食い選手権で優勝した瞬間が節目」と、自身の大食い人生の転機について言及。

「きっかけがつんく♂さん」と明かし、アイドル時代に「お弁当1個じゃ足りない」とこぼしたことをきっかけに、「他にも大食い自慢のアイドルいるからって、つんく♂さんが大食い大会を開いてくれた」と振り返った。

屋敷裕政(ニューヨーク)が「そしたらレベル違うくらい食べられたんですか?」と質問すると、もえあずは「そうなんです」とうなずき、「それでつんく♂さんが『本家の大食い大会に出た方がいいよ』ってアドバイスをくれた」と転身のきっかけを回想。

さらに屋敷から「今どれくらい食べられるんですか?」と問われると、もえあずは「本気出したら、わんこそば1060杯」と回答。もえあずの規格外な大食い力に驚きの声が上がった。

【編集部MEMO】
『愛のハイエナ』シリーズは、“愛に飢えたハイエナ”となったニューヨークとさらば青春の光の4名が、“愛”をテーマに人間の“欲望”をあぶり出し、つい覗き見したくなる“瞬間”にしゃぶりつく、遠慮を知らないドキュメントバラエティ。

「お弁当1個じゃ足りない」　もえあずの一言につんく♂が…大食いタレント転身のきっかけ
「正直に言っていい?」　はるな愛、母のフィリピン料理店開業を目指すゆきぽよに妥協なき助言
虹色リーゼントで話題に　北九州の成人式の男性はプロボクサー
福岡の成人式で注目を浴びた男性、現在の職業は…年商は「一番いい時でフェラーリ1台分」　『愛のハイエナ season5』
用意されていたのは薄暗い個室スパ、泥を塗り合うマッサージ、そして…官能的な雰囲気にMCもパニック状態「何これ!?」　『ラブパワーキングダム2』第4話
加護亜依に「モー娘。時代の衣装・歌唱の権利などを売りませんか?」と交渉　その返答は…『資産、全部売ってみた』#2
加護亜依、モー娘。時代に住んでいた家の家賃は…「4LDKでした」
子役時代に稼いだお金について尋ねると「何言ってんの! ないわよ!」と一蹴　母親が明かした、「家一軒分くらい」の金額の行方は…
いじめを受けていると先生に相談して言われたこと　『ウゴウゴルーガ』のルーガちゃんが当時の絶望を語る
稲垣吾郎が「学校サボって寝ていた」一方、草なぎ剛は…リアルな学生時代が明かされる
小島瑠璃子、心身共にしんどい時間で救いになったモノとは
フィリピン料理店の開業を目指すゆきぽよ　飲食コンサルタントが突きつけた現実に弱音「芸能界より厳しいかもしれないですね…」
関連画像をもっと見る