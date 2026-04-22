乃木坂46賀喜遥香「梅澤美波さんがどれだけバナナマンさんのことが好きか…」最新シングル収録曲「君ばかり」のMVで感動したシーンとは？

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎週木曜23:08頃～）。4月16日（木）の放送では、生徒（リスナー）と電話をつないで会話する「逆電握手会」をおこないました。

◆楽曲「君ばかり」は曲もMVも好き！

賀喜：今回は逆電握手会ということで、顔の見えない声だけのオンラインミーグリ。「SCHOOL OF LOCK!」だけで開催される“ラジオの中の握手会”になります。リアルでは握手できないんですけど、私と電話をつないで会話の握手をする授業になっております。

今夜も「私とお話したいよ～！」っていう生徒さんが逆電レーンに並んでいるみたいなので、電話してみたいと思います。出てくれるかな？ 今回のシングル期間はレーンが階段状になっているので、駆け上がってもらって（笑）。あっ、もしもし！

生徒：もしもし！

賀喜：逆電握手会に参加していただいてありがとうございます。今何歳ですか？

生徒：今14歳で、この春から中3になりました！

賀喜：お！ おめでとうございます～！

生徒：ありがとうございます！

賀喜：そっか、中学3年生かぁ。職員さん（番組スタッフ）から聞いたんですけど、41枚目シングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」を買ってくれたって。

生徒：買いました！

賀喜：うれしい～！ Type-A～Dがありますが、どれを買いました？

生徒：バナナマンさんが大好きなので、Type-Bを買いました。

賀喜：Type-Bはバナナマンさんというか、赤えんぴつさん（※）が作曲した「君ばかり」が収録されていますもんね。MV（ミュージック・ビデオ）が乃木坂46公式YouTubeチャンネルで公開されているんですけど、観てくれました？

※赤えんぴつ……バナナマンがコント内で演じているおーちゃん（設楽統）と、ひーとん（日村勇紀）によるフォークデュオ

生徒：プレミア公開で観ました！

賀喜：うわ！ うれしい～！ 私は「君ばかり」の曲もMVもめちゃくちゃ好きなんですけど、生徒くんの好きなポイントはありましたか？

生徒：終盤で梅澤（美波）先生の後ろから、赤えんぴつの2人が出てくるシーンが好きで、ちょっとうるっときちゃいました。

賀喜：わかる！ あの撮影のとき、さくちゃん（遠藤さくら）と私は、お三方が撮影しているのを後ろから見ていたの。私たちもバナナマンさんと美波さんの絆というか、美波さんがどれだけバナナマンさんのことが好きかとか、その逆もすごく知っていたから、撮影中に泣きそうになっちゃったし、完成したMVもすごく良くて！ だから、その最後のバナナマンさんが出演されているシーンを観て「乃木坂46のMVでこんなことがあるんだ」って思っちゃって。

生徒：わかります。

賀喜：わかってくれる？ うれしい（笑）。私のシーンもあったんですけど、どうでした？

生徒：もう……彼氏になった気分で観させていただきました（笑）。

賀喜：そう思ってもらいたかったからうれしい（笑）！“コインランドリーに一緒に行こう♪”って言って、チョコを投げて食べて……あれ前歯に当たっちゃったんですけど（笑）。頑張って撮影したのでうれしいですし、私もこの曲が大好き！ ありがとうございます!!

＜番組概要＞

番組名：SCHOOL OF LOCK!

パーソナリティ：アンジー校長（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）、たんぼ教頭（溝上たんぼ）

放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/

番組公式X：@sol_info