「アリーナで客降りだよ？」NiziUメンバーも興奮！ WithUの近くへ行くために挑戦した演出と、忘れられない光景

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」（月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55）。毎月2週目（今月は3週目）は、9人組ガールズグループ「NiziU（ニジュー）」のメンバー3人が日替わりで登場する「NiziU LOCKS!」（22:15頃～）をオンエア。4月15日（水）の放送では、MAYA、RIMA、MAKOの3人が、アリーナツアーに遊びにきてくれた生徒の声を番組内で共有していきました。MAYA：今日は、アリーナツアーに遊びにきてくれた生徒のみんなから感想がたくさん届いているので紹介していきましょう。次はRIMA、お願いします！RIMA：は〜い！ 奈良県 男の子「激推しポメラニアン」さんからです。「NiziU Live with U 2026 “NEW EvoNUtion” がライブ初参戦で、可愛いかっこいいNiziUを生で初めて見れて最高でした！ これからも可愛いかっこいいNiziUを応援しています！」全員：ありがとうございます〜！RIMA：初参戦でこれは結構嬉しいかも！MAYA：今回、振り幅が凄かったもんね！ 最初にかっこいいをやって、途中でかわいいに！MAKO：行ったり来たりやったもんね！RIMA：WithUも混乱しちゃうよね（笑）。MAKO：同一人物なのかって思っちゃうくらいだよね。MAYA：サングラスをかけたり、新しいアイテムをいっぱい使ったり、編曲したりね。RIMA：編曲が凄かったよね。今回ほとんどが（ライブ仕様の）編曲だった！ 構成もすごく楽しかった！MAKO：やっぱり既存曲の編曲ってちょっと変わると、聴き方も変わるし、感じ方もまた変わってくるから。そこがライブの醍醐味だよね。MAYA：初参戦を楽しんでくれてよかった！ ありがとうございます。MAYA：最後は私が紹介します。東京都 女の子「こぶぽん」さんからです。「NiziU先生、こんにちは！ 私は代々木最終日に1人で参加しました。1人参加で声援は変かなと思いましたが、周りを見ると全力で叫んでいる人やノリノリで踊っている人がいて、いろいろな楽しみ方があって私も気にせずに応援できたことが嬉しかったです！ NiziUのライブは賑やかで楽しいです。暖かい会場を作ってくれるNiziUとWithUが大好きです！ ドームツアーも絶対に行くので楽しみにしています！ お体に気をつけてください。これからも応援しています！」全員：ありがとうございます〜！MAYA：確かに、1人だとちょっと「声出してもいいかな？」ってなるけど、WithUの雰囲気ってすごいから。そのWithUの雰囲気と一緒になって楽しめたっていうのが伝わってすごい嬉しいね！RIMA：しかも、今回盛り上がりポイントもめちゃくちゃ多かったし、より一層WithUの声が聞こえたライブだったから嬉しいなって思います！MAKO：アリーナでも初めて客降りしたやん？ それも良かったなって思ってる！MAYA：そのときのWithUがすごく喜んでくれていたからね！RIMA：アリーナで客降りだよ？ すごいよね。2階にも3階にも行ったし！MAYA：WithUの近くに行けて良かった！MAKO：毎回うるっとくるよね！RIMA：曲選びも良かったよね！MAKO：「Memories」も歌ってね！MAYA：全部が大成功のアリーナツアーとなりまして本当にありがとうございました！ そして、ツアー中に発表されましたが、私たち6月にドームツアーが決定いたしました！

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NiziU ドームツアー

開催決定！

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— NiziU (@NiziU__official) March 7, 2026MAYA：「NiziU Live with U 2026 “NiziU : THE CINEMA”」。東京ドームと京セラドームでそれぞれ2公演ずつおこないます！ 最大収容人数はどちらも5万人以上ということで、特に東京ドームに関しては、デビューして1年11か月で立った場所（NiziU Live with U 2022 “Burn it Up”）。デビューして間もなくで、東京ドームに立たせていただくことなんてなかなかないから、思い出の地です。3年半ぶりにまた戻ってくることができて、その頃には聞けなかったWithUの声を聞けるということで！MAKO：そうか！ 今鳥肌たった！MAYA：もうライブまで2ヶ月しか残っていませんが、ぶちかましましょうね、皆さん！RIMA：かましましょう！MAKO：楽しみ〜！MAYA：素敵な思い出を作りましょうね！＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55パーソナリティ：アンジー校長（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）、たんぼ教頭（溝上たんぼ）番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info