「最初、踊れるか不安だった」NiziU MAKO・RIMA・MAYAが「8曲ほぼフルで踊り続ける」まで鍛え上げたパフォーマンスの極致

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」（月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55）。毎月2週目（今月は3週目）は、9人組ガールズグループ「NiziU（ニジュー）」のメンバー3人が日替わりで登場する「NiziU LOCKS!」（22:15頃～）をオンエア。4月15日（水）の放送では、全国を駆け抜けたアリーナツアー「NiziU Live with U 2026 “New EvoNUtion”」を振り返りました。MAYA：さて、先月まで私たちのアリーナツアー「NiziU Live with U 2026 “New EvoNUtion”」が開催されていました。愛知、北海道、大阪、東京、福岡の全国5都市12公演を、2月〜3月の2ヶ月間でまわるツアーでした！ 昨年に開催されたホールツアーから、もっとパワーアップしたNiziUをお届けできたんじゃないかなと思います〜！ 改めて、全公演を終えた今どんな感じですか？RIMA：まだ終わった実感がない！ すごく早かったなって思ってます！ 今回のツアーは、すごくパワーアップしたけど、すごく達成感があるツアーでした。MAKO：毎回ツアーをするたびに思うのが、ファンの方がいないと成立しないなって感じていて。今回のツアーでもWithUの皆さんの声を聞けたのが、ほんとに幸せだったかな！MAYA：よかったね〜！ 本当にみなさんありがとうございます！ 今日は、そんなアリーナツアーに遊びにきてくれた生徒のみんなから感想がたくさん届いているので紹介していきましょう。まずは、MAKOちゃんお願いします！MAKO：はい、紹介します。神奈川県 19歳 女の子「ぺぺ」さんから。「ホールツアーは1公演も参戦できなかったので、1年以上ぶりにライブに行けました。NiziUのみんなの進化が本当にすごくてとってもとっても楽しかったです。全てがいい思い出だけど、特に今回のライブでビジュの面でも大進化したMAYAちゃんにファンサをもらえたことが、ほんとにほんとに嬉しくて大号泣しました。この日のことは一生忘れないです！ MAYAちゃんありがとう。大変なこともたくさんあると思うけど、NiziUがWithUの味方って言ってくれるように、WithUも永遠にNiziUの味方なので無理せず頑張ってください。ずーっと応援しています！」MAYA：こちらこそ〜！ ありがとう！MAKO・RIMA：ありがとうございます！MAYA：ホールツアーに行けなかったから1年以上ぶりになるんだね。それは進化をよりお見せできたんじゃないかな？MAKO：今回のMAYAのビジュ、ほんとにみんな腰を抜かしたよ！RIMA：１番最初の登場から腰抜かしてた！MAKO：あのカメラワークとね！MAYA：嬉しいな〜ありがと〜！ でもみんなもビジュアルもパフォーマンスも頑張ったよね。今回の練習期間、めっちゃ頑張ったよね？RIMA：うん！ 私たちのやる気がめっちゃ伝わったかなって思う。MAYA：“EvoNution”だから、私たちもエボリューション（進化）しないといけないからね！RIMA：そう言っちゃっているからには（進化）しなきゃいけないの！MAKO：練習していてメンバー同士の変化が見れたのがよかった！MAYA：みんなの本気もすごかったよね。RIMA：甘えてはいられないもん！MAYA：連続で踊る部分とかもね！MAKO：頑張ったよね。最初、踊れるか不安だったもんね。1曲ではあはあ言っていたからね。MAYA：終わる頃には、8曲ほぼフルで踊り続けてだいぶ進化したよね。RIMA：でも、最後の公演までずっと緊張していた。今日はできるかな？ みたいな。巨大なローラーコースターに乗って降りているみたいな感じ！MAYA：フルマラソンだよね。MAKO：毎回気持ちが新しいもんね！MAYA：見に来てくれてありがとう〜！＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55パーソナリティ：アンジー校長（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）、たんぼ教頭（溝上たんぼ）番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info