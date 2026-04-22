「ブロンドにしたのが昨日なんですけど…」鮮やかな金髪姿で発表会に出席したAAAの與真司郎。6～7年ぶりという“金髪”に込めた思いとは――。

「LAにずっと9～10年ぐらい住んでいたんですけど…」

ダンス＆ボーカルグループ・AAAの與真司郎が22日、都内で行われた、ヴィークレアのサロン専売品ヘアケアシリーズ「&honey Professional」の誕生記念発表会に同グループの宇野実彩子とともに登場した。

「&honey」はハチミツの持つ美容効果に着目して2018年に誕生した、化粧品メーカー・ヴィークレアの美容ブランド。「&honey Professional」は同社初のサロン専売品で、ダメージを受けた髪を根元から毛先まで補修するヘアケアシリーズ。

金髪姿で登場した與。「ブロンドにしたのが昨日なんですけど。メディア初公開。6～7年ぶりぐらいにブリーチした」と明かし、「ソロのツアーがあるので、それに向けてイメチェンしたくてしたんですけど」と髪型を変えた理由を告白した。

また、最近の変化について聞かれると、「LAにずっと9～10年ぐらい住んでいたんですけど、最近はそれを変えて、アメリカを脱出して、ノマド生活をしていて」と語り、「世界ぐるぐる回っています。で、時々仕事をしに日本に帰ってきて……という生活を、自由に。これだけ自由な人もなかなかいないんじゃないかというぐらいで」と近況を説明。隣の宇野から「本当にいろんな国から電話がかかってくる。いまどこ? みたいな」と明かされると、與も「そう、まず『どこいんの?』から始まって……」と楽しそうに語っていた。

イベントでは、與と宇野のこれまでの歴史を振り返るトークも展開。與とは長年の付き合いとなる宇野が、「(2人の)距離感があんまり変わってないね」と話すと、與も「変わってない。俺ら出会って23、4年ぐらいだけど、一回も喧嘩もしたことないし、何もない。ずっとこのまんま」と同意。宇野は「(距離感が)近いままで大人になりましたね」としみじみと語った。

ただ、デビュー当時との印象の変化を聞かれると、與は「実彩子は昔から落ち着いていたし、いい意味で変わらず」としつつ、「でも、やっぱ大人の魅力が増したかなと思います。“女性”ってなったね。アダルティ。色気も(ある)」とコメント。それを聞いた宇野は、「ありがとうございます。一番近くで見てくれているから、すごく説得力ありますよね」と笑顔を見せていた。