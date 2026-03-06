名作ドラマ『101回目のプロポーズ』の続編『102回目のプロポーズ』(FODで19日20:00配信スタート)に、前作のキャストである浅田美代子が出演。また、13日から『101回目のプロポーズ』の1話～3話を地上波フジテレビで限定放送、TVerでは全話配信される。

浅田美代子

『101回目のプロポーズ』では、薫(浅野温子)の親友・石毛桃子を演じていた浅田が、『102回目―』で再びと登場。薫と達郎(武田鉄矢)の恋を応援し、時に親身なアドバイスで支える姿が、視聴者の印象に深く刻まれた。

今回の出演に、浅田は「まさか35年も経って、『101回目―』の桃子を演じるとは夢にも思っていなかった! 薫の親友で一番の理解者でありながら、恋愛模様を一番ひっかきまわしていた桃子なので、『102回目―』でもきっと何か仕掛けてしまうのかなぁ？？？ お洒落なイタリアンマダムになっている桃子に、乞うご期待!」とコメントしている。

『101回目のプロポーズ』配信・放送スケジュール

■配信(TVer)

３月13日（金）27時15分～４月15日（水）：１話～３話

３月16日（月）０時～４月３日（金）：４話

３月19日（木）０時～４月３日（金）：５話

３月22日（日）０時～４月３日（金）：６話

３月25日（水）０時～４月３日（金）：７話

３月28日（土）０時～４月３日（金）：８話

３月31日（火）０時～４月６日（月）：９話

４月３日（金）０時～４月９日（木）：10話

４月６日（月）０時～４月12日（日）：11話

４月９日（木）０時～４月15日（水）：12話



■放送(フジテレビ)

３月13日（金）26時15分～：１話

３月20日（金）25時45分～：２話

３月27日（金）25時45分～：３話



※放送・配信日時は予告なく変更になる場合あり

【編集部MEMO】

『102回目のプロポーズ』には、『101回目のプロポーズ』に出演していた田中律子も登場。浅田美代子と同じく「夢にも思っていませんでした」と語っている。

(C)フジテレビ