あきんどスシローは、大型タッチディスプレイ「デジタル スシロービジョン」通称「デジロー」の導入を拡大すると発表した。2026年2月末時点で全国の導入店舗数は150店舗を突破し、156店舗に拡大する予定。

回転すしスシロー

「デジロー」は、回転すし本来の楽しさをデジタルで再現しながら、新たな店舗体験を提案する取り組み。2023年9月末に導入以降、体験価値向上に向けたアップデートを重ねてきたという。回転レーンがなくても回転すしの体験価値を拡張できる点が評価され、2024年度グッドデザイン賞を受賞した。

今回、佐賀県内初導入としてスシロー佐賀鍋島店に設置。そのほか東京都、茨城県、静岡県、千葉県、大阪府、滋賀県、愛媛県の店舗にも導入し、2月は合計9店舗に拡大する。

2月「デジロー」導入店舗

・スシロー西大津店 滋賀県大津市茶が崎4-5 導入開始日 2026年2月6日

・スシロー船橋高根木戸店 千葉県船橋市習志野台1-12-5 導入開始日 2026年2月6日

・スシロー佐賀鍋島店 佐賀県佐賀市鍋島町大字八戸1361-1 導入開始日 2026年2月13日

・スシロー府中くるる店 東京都府中市宮町1丁目50 くるるB1F 導入開始日 2026年2月13日

・スシロー水戸東原店 茨城県水戸市東原1-3-6 導入開始日 2026年2月20日

・スシロー東住吉店 大阪府大阪市東住吉区矢田2-16-20 導入開始日 2026年2月21日

・スシロー松山天山店 愛媛県松山市天山1-10-30 導入開始日 2026年2月27日

・スシロー福生店 東京都福生市熊川261-1 導入開始日 2026年2月27日

・スシロー富士宮店 静岡県富士宮市ひばりが丘1145 導入開始日 2026年2月27日



「デジロー」とは

「デジロー」は、大型タッチディスプレイ上に流れるすし映像を見ながら商品を注文できるシステム。複数人で同時に操作できるため、画面を囲んで選ぶ楽しさを提供する。

デジタル上の回転レーン表示に加え、商品メニューからの選択も可能。新たな注文方法として、ハッシュタグでテーマ別に商品を絞り込める「すしナビ」機能を搭載した。

さらに、こだわり情報やクイズの表示、注文額に応じて楽しめる「だっこずしゲーム」などのエンタメ要素も備える。

デザインコンセプトはディスプレイ越しに広がるもうひとつのスシローの世界。おすしが主役の舞台の幕が開くイメージとし、好みに応じて「だっこずしモード」への切り替えも可能としている。

※写真はイメージ。