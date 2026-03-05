プレックスは、『ゴジラ×モスラ×メカゴジラ 東京SOS』より「東宝30cmシリーズ酒井ゆうじ造形コレクション ゴジラ(2003)」(33,000円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年6月発送予定。

酒井ゆうじ氏の原型制作・プロデュースによるソフビシリーズ「酒井ゆうじ造形コレクション」より、「ゴジラ(2003)」が登場。酒井ゆうじ造型工房から2004年に発売されたガレージキットと同一の原型を使用し、ソフビ塗装済み完成品としてリリースされる。

本商品は『ゴジラ×モスラ×メカゴジラ 東京SOS』(2003年公開)において、都心で繰り広げられたモスラとの激闘シーンをイメージ。モスラを仰ぎ見るゴジラの姿を、酒井氏が見事に立体化している。

「ゴジラ(2003)」の特徴である首の形状や鋭く伸びた背びれ、前作『ゴジラ×メカゴジラ』で負った胸部の傷など、各部に至るまで緻密なディテールが造形され、まるで劇中のワンシーンを切り取ったかのような高い完成度を誇る。

今回も酒井氏のキャスト原型をWAXに変換し、マスター金型を製作。製品はそのマスター型からのみ成形されたものを使用し、ソフビ化による消耗を最小限に止め、ディテールを極力再現することに注力されている。圧倒的な存在感を放つ酒井氏の造形美をしっかり堪能したい。

TM & (C) TOHO CO., LTD.