e-BANPRESTOは3月3日より、「ときめきメモリアル Girl's Side 4th Heart ちびぐるみデートセット」の予約受付をプレミアムバンダイにて開始している。

「ときめきメモリアル Girl's Side 4th Heart ちびぐるみデートセット」

「ときめきメモリアル Girl's Side 4th Heart ちびぐるみデートセット」は、KONAMIの学園恋愛シミュレーションゲーム『ときめきメモリアル Girl's Side 4th Heart』の5人の男の子「颯砂 希」「本多 行」「七ツ森 実」「柊 夜ノ介」「氷室一紀」が、手のひらサイズのぬいぐるみシリーズ『ちびぐるみ』になって登場する。

デートをイメージした、ちびぐるみ・ポーチ・シチュエーションの異なるセリフカード4種がセットになっており、ちびぐるみをポーチに入れてお出かけすれば、まるでゲームの中のデートを追体験しているかのよう。ポーチ前面のクリアポケットには、気分や行き先に合わせてセリフカードを差し替えられ、デート中の会話シーンも再現することができる。

ちびぐるみのサイズは約11cm、ポーチは約H13cm×W8.5cm×D7.5cmで、価格は各5,500円。

(C)Konami Digital Entertainment