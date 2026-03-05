福岡の成人式で注目を浴びた男性の現在とは――。巨大リーゼントと派手な衣装で話題になった男性を、佐田正樹(バッドボーイズ)が直撃。その後の人生を聞いた。

  • 『愛のハイエナ season5』場面カット　(C)AbemaTV,Inc.

    『愛のハイエナ season5』場面カット　(C)AbemaTV,Inc.

「一番いい時で、(年商は)フェラーリ1台分」

3日に配信されたABEMAのバラエティ番組『愛のハイエナ season5』#9では、年始の風物詩にもなっている福岡県の“荒れた成人式”で注目を集めた若者たちの現在を調査する新企画「あのお騒がせ新成人は今!?」を実施。佐田正樹(バッドボーイズ)が調査員として、かつて福岡県志免町の成人式で注目を浴びた栗谷寛基さん(27歳)のもとを直撃した。

2019年当時、自身のフルネームの刺繍が入ったレインボー衣装に巨大なリーゼントというド派手な出で立ちで注目を集めた栗谷さんは、現在、一人親方として鳶職の会社を経営しているという。

高校中退後に鳶職を始めた栗谷さんは、「人の下にずっとついているのが嫌だった」と負けず嫌いな性格から22歳で独立したと語り、現在の稼ぎについて問われると「一番いい時で、(年商は)フェラーリ1台分」と告白した。

立派に成長したかつての“お騒がせ新成人”の姿に、佐田も「それはもう稼いでらっしゃる!」と感心していた。

【編集部MEMO】
『愛のハイエナ』シリーズは、“愛に飢えたハイエナ”となったニューヨークとさらば青春の光の4名が、“愛”をテーマに人間の“欲望”をあぶり出し、つい覗き見したくなる“瞬間”にしゃぶりつく、遠慮を知らないドキュメントバラエティ。

福岡の成人式で注目を浴びた男性、現在の職業は…年商は「一番いい時でフェラーリ1台分」　『愛のハイエナ season5』
用意されていたのは薄暗い個室スパ、泥を塗り合うマッサージ、そして…官能的な雰囲気にMCもパニック状態「何これ!?」　『ラブパワーキングダム2』第4話
加護亜依に「モー娘。時代の衣装・歌唱の権利などを売りませんか?」と交渉　その返答は…『資産、全部売ってみた』#2
加護亜依、モー娘。時代に住んでいた家の家賃は…「4LDKでした」
子役時代に稼いだお金について尋ねると「何言ってんの! ないわよ!」と一蹴　母親が明かした、「家一軒分くらい」の金額の行方は…
いじめを受けていると先生に相談して言われたこと　『ウゴウゴルーガ』のルーガちゃんが当時の絶望を語る
稲垣吾郎が「学校サボって寝ていた」一方、草なぎ剛は…リアルな学生時代が明かされる
小島瑠璃子、心身共にしんどい時間で救いになったモノとは
フィリピン料理店の開業を目指すゆきぽよ　飲食コンサルタントが突きつけた現実に弱音「芸能界より厳しいかもしれないですね…」
キス連発の戦略をとった結果…
濃厚なキス→濃厚なキス　美女2人への連続キスで大胆な駆け引き　『ラブパワーキングダム2』第3話
峯岸みなみの握手会に参加　列が全然進まなくて「どうしたんだろう?」と思っていると…
関連画像をもっと見る