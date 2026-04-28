通信カラオケ・JOYSOUNDでは、クラブオフィシャルパートナー契約を締結しているJ1リーグ・FC東京の応援施策として、「FC東京｜JOYSOUND “東京が熱唱” キャンペーン」を展開している。

同キャンペーンは、JOYSOUNDの対象機種を導入したカラオケ店舗で、「うたスキ」にログインし、採点機能「分析採点AI＋」「分析採点AI」「分析採点マスター」のいずれかを使って、FC東京の選手が選んだ「ファン・サポーターに歌って欲しい楽曲」を歌唱するというもの。

参加者は、各選手の背番号を含む点数の獲得を目指し、指定の点数を獲得した上で特設ページから応募すると、抽選で各選手のサイン入りユニフォームが各1人、合計5人にプレゼントされる。

対象となる選手は、長友佑都、長倉幹樹、佐藤龍之介、仲川輝人、佐藤恵允の5人。課題曲には、長友選手が選んだEXILE「変わらないモノ」、尾崎豊「I LOVE YOU」、一青窈「ハナミズキ」、宇多田ヒカル「First Love」などがラインナップされている。

そのほか、長倉選手はBEGIN「島人ぬ宝」、HY「366日」、大塚愛「さくらんぼ」など、佐藤龍之介選手はMr.Children「HANABI」、Mrs. GREEN APPLE「ライラック」、AI「Story」「ハピネス」などを選曲。仲川選手はTHE BEATLES「Let It Be」、玉置浩二「田園」、手嶌葵「テルーの唄」、森高千里「雨」、佐藤恵允選手は尾崎豊「15の夜[THE NIGHT]」、宇多田ヒカル「Automatic」、aiko「カブトムシ」などを挙げている。

キャンペーン期間は6月7日23時59分まで。対象機種は「JOYSOUND X1」「JOYSOUND MAX GO」「JOYSOUND MAX2」「JOYSOUND MAX」。クラブスローガン「東京が熱狂」のもと、音楽とスポーツを掛け合わせた応援企画として展開される。