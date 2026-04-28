ドリカム、サザン、ゆず、Vaundy、スピッツ…春の鼻歌にぴったり！「ルルル」ソングTOP10発表

ももいろクローバーZのメンバーがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ももいろクローバーZのハッピー・クローバー！TOP10」（毎週日曜 16:00～16:55）。ももクロと全国のリスナーが一緒に作る、選曲テーマ別「オリジナルTOP10チャート」音楽番組です。

4月19日（日）の放送では、「つい口ずさんじゃう！ 『ルルル』ソングTOP10」をテーマにしたランキングを発表しました。

＜今週のTOP10＞

「つい口ずさんじゃう！ 『ルルル』ソングTOP10」

・1位：DREAMS COME TRUE「LOVE LOVE LOVE」

・2位：ももいろクローバーZ「手紙」

・3位：由紀さおり「夜明けのスキャット」

・4位：いずみたく（作曲）「徹子の部屋のテーマ」

・5位：サザンオールスターズ「イエローマン～星の王子様～」

・6位：ゆず「ルルル」

・7位：宇野ゆう子「サザエさん」

・8位：Vaundy「踊り子」

・9位：ダ・カーポ「野に咲く花のように」

・10位：スピッツ「優しいあの子」

＜チャート総評＞

イントロマエストロ・藤田太郎さん

今回の「つい口ずさんじゃう！ 『ルルル』ソングTOP10」は、春の陽気に誘われて思わず鼻歌が漏れてしまうような、優しく穏やかな曲調のナンバーが多くランクインしました。

そんな中、言葉にできない深い愛を「ルルル」という切なくも温かい響きに託した、DREAMS COME TRUEの「LOVE LOVE LOVE」が見事1位を飾りました。

「ルルル」という言葉に含まれる母音の「う」は、口をすぼめて発声するため、高音よりも低音が豊かに響くという特徴があります。無理に声を張らず、体に響かせるような「低めのハミング」だからこそ、聴く人の心にスッと溶け込み、深い安心感を抱かせてくれるのでしょう。

柔らかな声の響きと安らぎの旋律をずっと聴いていたくなるような、至福の「癒やし」が詰まったTOP10でした。

次回5月3日（日）の放送テーマは、ももクロ結成18周年記念イベント「東京ももクロランド」開催記念！「今、ライブで聴きたいももクロソングTOP10」です。

＜番組概要＞

番組名：ももいろクローバーZのハッピー・クローバー！TOP10

放送日時：毎週日曜 16:00～16:55

パーソナリティ：ももいろクローバーZ、清野茂樹

番組Webサイト：http://www.tfm.co.jp/clover/