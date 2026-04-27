近藤真彦、HANA、ミスチル、嵐、槇原敬之…あの一歩を思い出す！「シューズ」ソングTOP10発表

ももいろクローバーZのメンバーがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ももいろクローバーZのハッピー・クローバー！TOP10」（毎週日曜 16:00～16:55）。ももクロと全国のリスナーが一緒に作る、選曲テーマ別「オリジナルTOP10チャート」音楽番組です。

今回の放送では、「さあ！踏み出そう！『シューズ』ソングTOP10」をテーマにしたランキングを発表しました。

＜今週のTOP10＞

「さあ！踏み出そう！『シューズ』ソングTOP10」

・1位：近藤真彦「スニーカーぶる～す」

・2位：HANA「Blue Jeans」

・3位：Mr.Children「足音 ～Be Strong」

・4位：嵐「春風スニーカー」

・5位：槇原敬之「どんなときも。」

・6位：チューリップ「虹とスニーカーの頃」

・7位：玉井詩織「Eyes on me」

・8位：童謡「赤い靴」

・9位：私立恵比寿中学「靴紐とファンファーレ」

・10位：PRINCESS PRINCESS「19 GROWING UP ～ode to my buddy～」

＜チャート総評＞

イントロマエストロ・藤田太郎さん

今回の「さあ！踏み出そう！『シューズ』ソングTOP10」は、歌詞に「High-heels」が登場する玉井詩織さんの「Eyes on me」や、童謡の「赤い靴」もランクインしました。そんな中、タイトルや歌詞に「スニーカー」が登場する楽曲が10曲中5曲と、ランキングの半分を占める結果となりました。

そして、見事トップに輝いたのは近藤真彦さんの「スニーカーぶる～す」です。歌詞に登場するスニーカーは、青春の輝きを象徴するアイテムとして描かれています。また、たとえ泥だらけになっても進み続ける「これからの一歩」を、力強くもノスタルジックに表現するワードとして登場する楽曲が目立ちました。

靴紐をぎゅっと結び、今をしっかりと見つめながらも、前向きな決意と開放感にあふれたエネルギッシュなナンバーが揃ったTOP10でした。

次回5月3日（日）の放送テーマは、ももクロ結成18周年記念イベント「東京ももクロランド」開催記念！「今、ライブで聴きたいももクロソングTOP10」です。

＜番組概要＞

番組名：ももいろクローバーZのハッピー・クローバー！TOP10

放送日時：毎週日曜 16:00～16:55

パーソナリティ：ももいろクローバーZ、清野茂樹

番組Webサイト：http://www.tfm.co.jp/clover/